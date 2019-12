Ma este a Vidux-Szegedi RSE a magyar utánpótlás-válogatott vendége lesz az NB I-ben

Ma 19 órától az év utolsó NB I-es mérkőzését vívja a Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdacsapata. Az ellenfél a magyar utánpótlás-válogatott lesz, a kunhegyesi találkozót pedig több szempontból is tét nélkülinek lehetne nevezni, ám Nusser Elemér vezetőedző szerint komolyan kell venni.

Az NB I-es újonc Vidux-Szegedi RSE számára az élvonal őszi szezonjának lényegi része véget ért, méghozzá sikerrel, hiszen a Pécs ellen hazai pályán és idegenben is nyerni tudott. Ezért is lehet azt mondani, hogy lé­­nyegében tét nélküli mérkőzést vív ma 19 órától a magyar utánpótlás-válogatott ellen. A tavaszi szezon szempontjából viszont fontos találkozót rendeznek Kunhegyesen: a Ti­­sza-partiak számára remek ta­­nulási lehetőséget nyújt ez a derbi, míg a korosztályos nemzeti együttesnek ez egy felkészülési mérkőzés az ifjúsági Európa-bajnokságra.

– Mivel az alapszakasz után már nem játszik a bajnokságban az utánpótlás-válogatott, az ellene vívott találkozók e szempontból is tét nélküliek az NB I-ben, de ez nem jelenti azt, hogy félvállról vehetjük – hangsúlyozta Nusser Elemér vezetőedző. – A meccs előtt is mondom majd a fiúknak, hogy nem engedem a lezserkedést: kö­­zelgő ünnepek ide vagy oda, szívvel-lélekkel kell játszaniuk. Mivel számunkra minden NB I-es meccs tanulási és fejlődési lehetőség, ezt is ki kell használnunk – véli a tréner.

A szegedi csapat e heti edzésein a vártnál nagyobb volt a létszám, de így is lesznek fontos hiányzók az esztendő utolsó összecsapásán.

– Nagyon meglepődtem, hogy ennyien megjelentek a sérülé­sek és betegségek után, lel­­ke­sek is a visszatérők, de óvatosan vetem majd be őket, több játékosnál tartok a rásérülés veszélyétől. Bitó Attila és Fülöp Norbert sem tud csatlakozni hozzánk, a feladók hiánya miatt Bodnár Lajos kap fontos szerepet, kunhegyesi származásúként számára hazai pályán. Szeretném, ha minden lehetőséget kapó játékos bizonyítana, amit nyugodtan tehetnek meg, hiszen a Pécs elleni újabb sikerrel nem kell izgulnunk amiatt, hogy utolsók lennénk az alapszakaszban – nyilatkozta Nusser Elemér.