Ma újra pályán a magyar futballválogatott

289 napot követően lép újra pályára a magyar labdarúgó-válogatott: Marco Rossi együttese a törökök elleni, idegenbeli (20.45, Tv: M4 Sport), Nemzetek Ligája-mérkőzéssel töri meg a hosszú szünetet. A nemzeti csapatban ezúttal megyei érdekeltség is van.

Új kezdet, és új remények. Mindezek általában elhangzanak egy sorozat kezdetekor, de hogy pontosan mit is jelent a Nemzetek Ligája (amelyen keresztül ugyan van lehetőség kijutni az Európa-bajnokságra), azt jelenleg nehéz megmondani, hiszen jóval inkább az október 8-án esedékes, Bulgária elleni idegenbeli Eb-selejtezőre tekintenek nagyobb várakozásokkal a szurkolók.

Persze, mégiscsak egy tétmérkőzésről van szó, hiszen az UEFA szándéka az volt, hogy kiváltsa a barátságos mérkőzéseket a naptárból olyan találkozókkal, amelyeknek tétje is van. Azt illetően viszont nincs kétség, hogy a mai, Törökország elleni idegenbeli, valamint a vasárnapi, oroszok elleni hazai mérkőzést is inkább a Bulgária elleni találkozóra való gyakorlás szellemében játszhatja a magyar válogatott.

Már amennyiben Marco Rossi valóban azt tudja gyakorolni, amit szeretne: kis túlzással ugyanis nem telt el úgy nap, hogy a szövetségi kapitánynak ne kellett volna változtatnia valamiért a keret összetételén. Volt, aki a koronavírus-gyanú miatt került ki a meghívottak közül, míg akadtak, akik sérülések miatt nem tudták vállalni a szereplést: mi több, az elutazás előtt, még tegnap is kikerültek ketten, Bese Barnabás és Bolla Bendegúz személyes okok miatt nem tartott a csapattal Törökországba, azaz klasszikus jobb oldali védő nélkül áll össze a végleges keret. A csapat tagjai közül az elutazás előtt természetesen mindenki átesett a koronavírusteszten, amely mindenkinél negatív eredményt mutatott ki.

Több újoncot is avathat ma 20.45-től az olasz szakember: többek között ott van a keretben a hódmezővásárhelyi védő, Kecskés Ákos is. A svájci Luganóban légióskodó bekk remek időszakot produkált a vírushelyzet utáni újraindulást követően, több gólt is szerzett, és a kényszerszünetet követően csak egy bajnokit hagyott ki a tizenháromból, a többin egyaránt kezdőként számítottak rá. A 24 éves védő korábban úgy nyilatkozott, reméli, készen áll arra, hogy a válogatottban játszhasson, és Marco Rossi megáldja a bizalmával.

Leginkább tehát a kísérletezésről szólhat a mai, és a vasárnapi, oroszok elleni meccs, az újoncok, így Kecskés mellett a megyei kötődésű Szőke Adrián is megmutathatja, hogy nem véletlenül került a válogatott közelébe. Ugyanakkor mégsem lehet félvállról venni ezt a két találkozót. A hat csoportmérkőzés végén ugyanis a negyedik helyen végzett válogatott kiesik a C divízióba. A magyar csapat a B divízió hármas csoportjában kapott helyet, ahol a törökök és az oroszok mellett a szerbek találhatóak még, déli szomszédainkkal a következő válogatott időszakban, október 11-én találkozunk idegenben: három nappal azt követően, hogy eldőlt, maradt-e esélyünk kijutni a jövő évi Európa-bajnokságra.