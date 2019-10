Magabiztosan győzött a MOL-PICK Horvátországban

118 szegedi szurkoló érkezett a Zágráb–Mol-Pick Szeged Bajnokok Ligája-mérkőzésre. A horvát főváros közelsége ismét megmozgatta a csapat szerelmeseit, a különbuszok mellett sokan jöttek el gépkocsival a meccsre.

Érdekes helyzetbe került a Szeged, hiszen ugyanabban szállodában szállt meg a Hajduk Split labdarúgócsapata is, így különleges biztonsági intézkedések közepette léphetett be a csapat a szállodába, és egész éjszaka rendőrök őrizték a splitiek buszát.

Pastor edző tizenhét játékossal kelt útra, végül az izlandi válogatott balszélső Stefan Sigurmannsson maradt ki a csapatból, mert lábsérüléssel bajlódott. A Zágráb számára rosszul indult a Bajnokok Ligája csoportküzdelme, a horvát bajnok négy meccsből négyszer vereséget szenvedett, így menet közben edzőt is váltott.

Nem mozgatta meg a helyieket a meccs, jó kétezren voltak a 15 ezres arénában, amelynek a tetejét függönyökkel takarták el, így nem tűnt annyira üresnek a csodaszép létesítmény. Keményen kezdett a horvát csapat, így a meccs elején kevés gól esett. Nem mentek a szomszédba a keménységért, igaz, ez mindig jellemző volt Veszelin Vujovics csapataira, hogy harcosan, sokszor durván játszottak. A meccs elején a magyarok vezettek, de utána fordítottak a horvátok, náluk volt az előny. Bogdan Radivojevics egy hetesnél fejbe lőtte Asanin kapust, így egyből piros lapot kapott. Sostaric hibázott többször, így maradt a zágrábi vezetés. Mikler Roland azonban két hetest is kivédett, így ez erőt adott a Szegednek. Bombac remek cselek után szerzett gólokat, majd jött az orosz légiós, Dmitrij Zsitnyikov, aki hatalmas lendületet vitt a csapatba. Fokozatosan növelte előnyét a vendégcsapat, így 30 perc után 15-10-re vezetett, amelynek a szegedi nézők örültek a leginkább. A félidőhöz tartozik, hogy Gasper Hrastnik is kiszállt a játékból, miután megkapta harmadik kétperces büntetését.

Hat másodperc kellett Luka Stepancicsnak, hogy gólt szerezzen, így szegedi találattal indult a második harminc perc. Nem potyogtak most sem a gólok, 10 perc alatt négy született, kettő-kettő leosztásban. Kapart, ment előre a hazai csapat, szerencsére azonban Mikler Roland akkor védett, amikor nagyon kellett. Mario Sostaric is elkapta a fonalat, a szlovén szélső szépen fejezte be az akciókat, így nem tudott a Zágráb közelebb kerülni. Sőt a 45. perctől már olyan okosan játszott a magyar csapat, hogy csak az volt a kérdés, mekkora különbséggel nyer. Zsitnyikov rendesen megmozgatta a hazai falat, amelyben Bánhidi kiválóan mozgott, és szerzett gólokat. Zlatko Horvatnak, a hazaiak kapitányának is hamarabb vége lett a meccs, miután Zsitnyikovot letarolta.

A vége igazi örömjáték volt, a helyi szurkolók sportszerűen megtapsolták a vendégeket, sőt „Pick Szeged!” kiáltással köszöntötték a magyar szimpatizánsokat. A vége 26-21-es Pick-siker, amellyel megerősítette a Pastor-csapat az élmezőnyben a helyét.

RK PPD Zagreb

MOL-PICK szeged

21-26

(10-15)

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, A csoport, 5. forduló.

Zágráb, 3721 néző. Vezette: Zotyin, Volodkov (oroszok).

RK PPD Zagreb: ASANIN – Horvat 3, Hrastnik, Vlah, Hrstic 3, Beciri 2, Mandic 4. Csere: Ristanovic (kapus), SIPIC 6, Gadza 2, Spende 1, Stojnic, Bicanic, Ravnic, Mrakovcic, Kosteski. Vezetőedző: Veszelin Vujovics.

Mol-Pick Szeged: MIKLER – Radivojevics 2, MAQUEDA 5, Bánhidi 2, Källman 3, Bodó 1, Bombac 2. Csere: SOSTARIC 5, Zsitnyikov 3, Stepancic 2, Canellas 1, Henigman, Gaber, Kasparek, Rosta. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Hétméteres: 5/1 ill. 7/3.

Kiállítás: 20, ill. 14. perc.

MeccsKomment

Luka STEPANCIC,

a Mol-Pick Szeged játékosa

– Mindig jó érzés Zágrábban pályára lépni, bár most ellenfél voltam. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen magabiztosan gyűjtöttük be a győzelmünket. Egy kemény, harcos ellenféllel találkoztunk, meg kellett küzdenünk a sikerért.

A csoport állása

1. Barcelona 5 4 0 1 178–127 8

2. Paris SG 5 4 0 1 151–130 8

3. Aalborg 5 4 0 1 152–135 8

4. Mol-Pick Szeged 5 3 1 1 141–131 7

5. Flensburg 5 3 1 1 123–115 7

6. Celje 5 1 0 4 123–151 2

7. Elverum 5 0 0 5 114–150 0

8. PPD Zagreb 5 0 0 5 106–149 0

Szünet jön

Ezen a héten nem lép pályára a Mol-Pick Szeged, mivel a játékosok a válogatottaknál vesznek részt edzőtáborban.

Legközelebb november 3-án 17 órakor lép pályára a Pastor-csapat, a Bajnokok Ligája 6. fordulójában a szlovén bajnok Celjét látja vendégül.