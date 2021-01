Magyar játékossal bővült a Szedeák kerete

Év végéig szóló szerződést kötött új szerzeményével a Naturtex-SZTE-Szedeák.

Szezon végéig szóló szerződést kötött Bognár Kristóffal a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata – adta hírül a klub. A 26 éves erőcsatár legutóbb a Debrecen csapatában játszott, azonban a hajdúságiak közös megegyezéssel felbontották a szerződését. A sérülésből visszatérő Bognár korábban a Falco Szombathelyben is játszott, ahol együtt dölgozott a Szedeák jelenlegi vezetőedzőjével, Szrecsko Szekulovics-csal.

– Beszéltem Keller Ivánnal, akivel az Universiadén játszottam együtt. Jó csapatösszhangról hallottam tőle, és sokat nyomott a latban a csapat helyezése és jó bajnoki szereplése is. Számomra az volt a legfontosabb, hogy minél többet játszhassak, és újra jó ritmusba kerüljek, erre pedig úgy érzem, itt van a legtöbb lehetőségem. Persze, Szrecsko személye is sokat jelentett a döntésemben. A Körmend ellen már játszhattam is volna, de háromszori hosszabbításos meccsen végül nem kerültem pályára. A rehabilitációs szakemberek jól felkészítettek a visszatérésre, a meccsrutin hiányzik még számomra, de remélem, minél hamarabb visszaszokok ebbe. Fél szemmel figyeltem a Szedeák eddigi szezonját, hiszen kiugróan jól teljesítettek a srácok. Szerintem ez annak köszönhető, hogy nagyon jól összekovácsolódott a társaság, mindenki megtalálta a helyét. Emlékszem, a Falcóval is mindig mumus volt a Szedeák, sokáig nem is tudtam itt nyerni, szép emlékeket őrzök az újszegedi sportcsarnokról – nyilatkozta a Szedeák új játékosa.