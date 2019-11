Major remek formában

Kiváló formában versenyez Major Endre, az ATSK Szeged para-asztaliteniszezője. A Tisza-parti versenyző a Budapest-bajnokságon két ezüstérmet szerzett.

Az ATSK Szeged játékosa, Major Endre egyéniben és párosban is ezüstérmes lett az év kiemelt hazai para-asztaliteniszversenyén, az Ormai Csarnokban megrendezett Budapest bajnokságon. A klub versenyzői közül női álló kategóriában Mihálffy Kinga a nyolcadik helyen végzett, neki ez volt az első versenye.

– Sokat edzettem az elmúlt időszakban, jó volt versenyezni Budapesten – kezdte a beszélgetést Major Endre, paralimpikon. – Nem volt olyan nagy az indulói létszám, így több kategóriát is egyberaktak, ennek köszönhetően pedig erős ellenfelekkel is mérkőzhettem. Hasznos volt, most jövő márciusig nem lesz versenyem, akkor Olaszországban indulok majd – tette hozzá.

Javában tart már a parapingpongosoknál is a kvótaszerzés. A tét számukra is a jövő évi tokiói ötkarikás játékok.

– Jó állok, már öt versenyen indultam. Legalább ennyin részt kell vennie egy versenyzőnek a zárásig. Március 31-én alakul ki a végleges világranglista. Jelenleg a negyedik-ötödik helyen állok. Az első tíz biztos résztvevője a paralimpiának, így tényleg eddig minden ideálisan alakul. Hihetetlen erős lett a mezőny, az ázsiai riválisok rengeteget fejlődtek, ellenük mindenkinek iszonyat nehéz dolga lesz. Hiába van messze még a jövő évi viadal, én kemény edzek, készülök, mert a 2016-os riói játékokat követően szeretnék ott lenni a paralimpián Tokióban is.

Szerdán este Major Endre a helyszínen nézte meg a vendégsikert hozó Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Vasas NB II-es labdarúgómeccset.

– Nagyon tetszett a hangulat – zárta a beszélgetést a sportoló –, fantasztikus volt, ahogy az ultrák buzdították a csapatot. A vereség ellenére is élveztem, fotós barátom, Szokodi Laci invitált le, ami nagyon jó ötletnek bizonyult.