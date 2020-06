Már 99 napja nem volt meccse a MOL-PICK Szegednek

Két hete már egyénileg edzenek, július 27-én viszont a közös felkészülést kezdi meg a 2020–2021-es idényre a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. Orvosi vizsgálatokkal indítanak az újszegedi sportcsarnokban, majd a szlovéniai Roglára utaznak magaslati edzőtáborba.

Vágják a centit. Utoljára márci­­us 11-én játszott mérkőzést a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, akkor az újszegedi sportcsarnokban 43–29-re győzték le Bodó Richárdék a magyar kupa negyeddöntőjében a Ferencvárost. Azóta el­­telt 99 nap, és még több mint harminc hátra van a közös ed­­zésektől mentes időszakból. A szegedi játékosok július 27-én találkoznak először, amikor or­­vosi vizsgálatokon vesznek részt a kézilabdázók a sportcsarnokban.

Egy jó darabig még Bubori Kornél a mumus. A klub erőnléti edzője már az egyéni felkészülés időszakában sem kíméli a játékosokat, pláne azokat nem, akik Szegeden most is vele készülnek. Az egykori futballista bizonyára kemény iramot diktál majd a szlovéniai Roglán, ahova július 29-én utazik el a MOL-PICK Szeged magaslati edzőtáborba immár harmadik alkalommal. Augusztus hetedékig napi ket­­tő, néha három tréninggel alapoznak majd a festői környezetben Bubori vezetésével a játékosok. Ekkor a fizikai felkészítés játssza a főszerepet, de olykor már előkerül a labda is, amikor viszont Juan Carlos Pastor vezetőedző kezében lesz a karmesteri pálca. Erre a túrára a teljes keret mellett néhány fiatal játékos is elkíséri a csapatot, akik bizonyíthatják szorgalmukat.

Holnap fontos nap elé néz a MOL-PICK Szeged, ami az egész következő szezonját meghatározza. Kisorsolják az NB I fordulóit, amelynek a küzdelmei előreláthatólag szeptember első hétvégéjén kezdődhetnek el, míg az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) szintén holnap hozza nyilvánosságra, hogy el­fogadja-e szabadkártya igénylését a Tisza-partiaknak, vagyis ott lehetnek-e a 2020–2021-es idényben a Pastor-tanítványok a Bajnokok Ligája 16 csapatos fő­tábláján. Jó eséllyel pályáznak a fennmaradó hat hely egyikére Bánhidi Bencéék, eddig tíz pozíció kelt el. A Veszprém és másik nyolc bajnok, valamint a német ezüstérmes Flensburg révén.