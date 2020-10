Már biztosan a rájátszásban folytathatja a CFS Guardians

Második mérkőzését is megnyerte, ezzel pedig biztosan tagja a rájátszás mezőnyének a CFS Guardians. A csapatnak az alapszakaszból még egy találkozója van hátra, ezen pedig eldől, hanyadik kiemeltként várhatja a további küzdelmeket.

A tavalyi bajnok Miskolc Rene­gades legyőzését követően második bajnokiját játszotta hétvégén a CFS Guardians: a csapat a rutinos játékosokból álló Rebels Oldboys vendége volt.

Akárcsak a borsodiak ellen, a védelem most is remekül tette a dolgát, ám a támadósor is alaposan hozzátette a magáét a győzelemhez, hiszen 21 pontot tudtak felpakolni a Csongrád-Csanád megyei játékosok a táblára. Az előzetesen eltervezett taktikát remekül végrehajtotta szegedi-makói csapat, amely kiváló teljesítményt nyújtva végül 21–13-as győzelmet aratott, így második mérkőzésén második győzelmét zsebelhette be.

Mivel időközben a Jászberény csapatában felütötte a fejét a koronavírus, a jászságiak úgy döntöttek, visszalépnek a további küzdelmektől, így ellenfeleik 20–0-val megkapják a meccset. Azaz bár a megyei amerikaifutballistákra még két meccs várt volna az idén, ez a szám megfeleződött, és úgy állnak három győzelemmel a Divízió II-es bajnokság tabellájának élén, hogy csak kétszer léptek pályára.

A mindent eldöntő, utolsó alapszakaszbeli találkozóját a tervek szerint majd november 1-jén, a Felső Tisza-parti stadion füves pályáján játssza a Guardians, ahol az Eger Heroes lesz az Csongrád-Csanád megyei csapat ellenfele. A tét nem lesz más, mint hogy melyik csapat várhatja majd első kiemeltként a rájátszást, bár az egriek számára most kezdődik a bajnokság, hiszen eddig nem léptek pályára.

Ami a folytatást illeti, a Divízió II másik, kvázi nyugatinak tekinthető csoportjából érkezhet majd a Guardians el­­lenfele, az pedig, hogy feljutást ér-e majd az ottani teljesítmény, a hazai szövetség döntésén múlik.