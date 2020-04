Már őszre terveznek a futball klubok

Mi lesz a félbeszakadt labdarúgó-bajnokságokkal? És mi lesz a következő szezonnal? A futballban élők most szinte csak ezzel a két kérdéssel foglalkoznak, illetve nyilván a pénzügyi helyzetükkel is.

Az első kérdés megválaszolására az NB I kapcsán több variáció is felvetődött: elsőként ilyen a május közepén következő folytatás június 30-ig befejezve az idényt; a folytatás lehetősége nélkül bővített (14 csapatos) kezdés augusztusban kieső nélkül; a mostani állás alapján lezárják a bajnokságot; törlik a szezont, jövőre a nulláról újraindul minden – mindegyiknek van támogatója és ellenzője is.

Nyilván bármelyik is lesz, az érinti az NB II-t és a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát is. Ami biztos: a 2020–2021-es szezonra már el kellett küldeni a nevezéseket, egyben a licenckérelmeket. Február 3. és március 18. között lehetett letölteni az erre vonatkozó dokumentumokat, illetve személyesen eljuttatni a szövetséghez, utána postán is elfogadták.

A formai ellenőrzés után az előző héten volt lehetőség pótolni a hiányokat. A második hiánypótlási időszak április 6. és 14. között lesz. Április 20. és 22. között lenne az elsőfokú licencadó bizottság első ülése, ezek alapján és után a harmadik hiánypótlási időszak április 23. és 30. között lesz.

A bizottság második ülése május 6-án vagy 7-én lesz, és amelyik szervezet, gazdasági társaság ekkor sem kapja meg a licencet, az a kézhezvételtől számított 8 napon belül fellebbezhet, majd a fellebbviteli licencadó bizottság dönt május 20. és 29. között.

Az NB I-es és NB II-es klubok mellett az NB III-ban és a megyei I. osztályban is hasonló módon meg kell felelni a csapatoknak bizonyos elvárásoknak.

Az NB III-as kérelmeket az MLSZ versenybizottsága, a megyeegy kérelmezőit a Csongrád megyei igazgatóság versenybizottsága bírálja el. A benyújtási határidő április 10., hiánypótlás április 25-ig lehet, a versenybizottsági határozat április 30-ig érkezhet meg, a fellebbezés május 10-ig várható, a fellebbviteli bizottsági határozatok kiküldése május 15-ig megtörténik, míg nevezni július 4-ig van lehetőség. A megyei II. osztályra nincs licencelvárás.