Marco Rossi beteg

A magyar labdarúgó-válogatott ma 20.45-től Budapesten a Puskás Arénában fogadja Európa-bajnoki pótselejtezőn Izlandot, közben a szövetségi kapitánynak, Marco Rossinak pozitív lett a koronavírustesztje, ezért elkülönítették a csapattól.

A magyar és az izlandi labdarúgó-válogatott nem végzett az első kettő között a saját csoportjában a 2019-ben lejátszott Európa-bajnoki selejtezőkön, így mindkét csapat számára a 2018 őszén lebonyolított Nemzetek Ligája-szereplés biztosított második esélyt.

A magyarok végig versenyben voltak a kijutást jelentő helyekért, végül negyedikként zártak az Eb-selejtezőkön. Ugyanakkor a Nemzetek Ligája harmadosztályát jelentő C divízióban elért második he­lyük pótselejtezőt jelentett, mert az A és a B osztály csapatai számára fenntartott négy-négy pótselejtezős hely nem kelt el, mivel az első két osztályból összesen csak öt csapat nem jutott ki az Eb-re egyenes úton. Emiatt a C divízióból töltötték fel a mezőnyt, a magyar válogatott így kapott második esélyt. Az izlandiak pótselejtezős helye biztos volt, mivel az élvonalat jelentő A divízióból egyedüliként nem biztosították részvételüket a hagyományos selejtezősorozatból.

Mindkét sorozatot tekintve Marco Rossi szövetségi kapitány együttese hét hazai mérkőzéséből hatot megnyert, többek között a világbajnoki ezüstérmes horvátokat és az Európa-bajnoki elődöntős walesieket is legyőzve, egyetlen vereségét pedig a szlovákoktól szenvedte el. A szigetországiak viszont vendégként csupán Moldovában és Andorrában tudták begyűjteni a három pontot, a másik öt idegenbeli találkozójukon négy vereség mellett egy döntetlenre futotta az erejükből, illetve négyszer még gólt sem tudtak szerezni.

Közben pozitív lett a koronavírustesztje Marco Rossinak, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának.

– A korábbi folyamatos ne­­gatív teszteredmények után Marco Rossi legutóbbi vizsgálata pozitív eredményt mutatott. Elkülönítése a játékosok­tól, stábtagoktól azonnal meg­­történt – írta Twitter-oldalán a magyar szövetség (MLSZ).