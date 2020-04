Mario Sostaric hosszabbított

A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata 2023-ig meghosszabbította szerződését a szlovén jobbszélsővel, Mario Sostariccsal. A szurkolók által csak „Super Mariónak” becézett játékos 2016 óta erősíti a Tisza-parti csapatot.

Pénteken kora este a #kékek leg­­újabb, legfrissebb adásában jelentette be a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, hogy a szlovén szélsővel, Mario Sostariccsal 2023-ig meghosszabbította a szerződését.

– Nagyon boldog vagyok, hogy meghosszabbította a szerződésemet a klub, örülök annak, hogy bízik bennem a vezetőség és a szakmai stáb. Amióta Szegeden játszom, azóta nyertünk jó pár címet, de nem akarok ennyivel megelégedni. Nagyobb címeket, nagyobb győ­­zelmeket szeretnék még el­­érni, ez a célom. Az elvárások reálisak, évről évre erősebbek vagyunk, és képesek vagyunk arra, hogy nagy győzelmeket arassunk – mondta Sostaric.

Mario Sostaric 2016 nyarán igazolt Szegedre. Slovenj Gradecban született, 1992. no­­vember 25-én látta meg a napvilágot. Velenjében kezdte a pályafutását, 2011-ben két idényre a Maribor együttesébe igazolt, majd 2013-ban tért vissza ismét Velenjébe. A 2013–2014-es szezonban mutatkozott be a BL-ben, majd Szegedre igazolt. 2018-ban 2021-ig meghosszabbította a klub szerződését, majd idén 2023-ig sikerült megállapodni a jobbszélsővel.

Magyarországi pályafutása alatt eddig 91 meccset játszott a bajnokságban és a kupában a Szeged színeiben, összesen eddig 358 gólt szerzett. Az idei K&H-liga-sorozatban az eddig lejátszott meccsek után a legeredményesebb játékos, 17 összecsapáson 113 gólt dobott. A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában eddig 141 gólt szerzett, ezzel a 11. legeredményesebb játékos a klub összesített BL-góllistáján. Párjával, a gyógyszerész végzettségű Tjasával és kislányával, Avával élnek Szegeden.

A szlovén válogatott szélső nagyon büszke arra, hogy ilyen patinás csapatban és ilyen re­­mek közösségben sportolhat.

– Megtiszteltetés ilyen társakkal egy csapatban szerepelni, ez igazi kiváltság számomra. Nekünk van az egyik legjobb szurkolótáborunk Európában, sőt talán a világon a legjobb. Hihetetlen erőt adnak, és nemcsak akkor vannak mellettünk, amikor nyerünk, hanem akkor is, amikor veszítünk. Ez hihetetlen érzés! Szeretném megköszönni nekik, hogy ilyenek, és bízom benne, hogy továbbra is ilyen szeretettel támogatnak bennünket a jövőben is – vélte Sostaric.

A család is remekül érzi ma­­gát, kislánya, Ava egyre na­gyobb.

– Már óvodás, rengeteg ba­rátja van, szerencsére nagyon jól elvan a többiekkel. Nagyon élvezi, ha kijöhet egy meccsünkre, és már úgy támogat bennünket, mint ahogyan a szurkolóink teszik. Nehéz, nagyon nehéz ez az időszak, mert kicsi a mozgásterünk. Ráadásul nem tudunk azzal foglalkozni, amit szeretünk: ké­­zilabdázni, edzésre járni. Remélem, hogy túl leszünk ezen az időszakon. A szurkolóknak azt üzenem, aki teheti, maradjon otthon, figyeljen a másikra, és akkor hamarosan találkozhatunk a csarnokban – nyilatkozta végül Sostaric.