Ma 18 órától újabb bajnoki vár rájuk: Oroszlányban lép pályára a Naturtex-SZTE-Szedeák

A tabella harmadik helyéről várhatja a folytatást a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely továbbra is szárnyal a férfi kosárlabda NB I/A csoportjában. A szegediek hét nap alatt a harmadik meccsüket játsszák ma Oroszlányban.

A Körmend után az Alba Fehérvár hazai veretlenségét is elvette a Naturtex-SZTE-Szedeák. Amit Szrecsko Szekulovics csapata idén mutat, az a klubtörténelem eddigi legjobb A csoportos szereplése, hiszen két, a magyar kosárlabdázás fellegvárának számító klub pályáján tudott nyerni – nem mellesleg jelenleg a Szedeáknak van a legtöbb győzelme a bajnokságban, ugyanakkor a helyezéseket a győzelmi arány határozza meg.

– Nincs titok, ugyanolyan intenzitással és gondolkodásmóddal jövünk le minden edzésre. Egyénileg is ugyanolyan keményen készülünk hétről hétre, az állandóság a gondolatainkban van – utalt a zsinórban hetedik győzelemre és az elmúlt hetekre Zach Brown, a Szedeák játékosa, aki a szegediek legjobb triplázója volt az Alba elleni bravúros győzelem alkalmával.

A játékosoknak és a szakmai stábnak nincs igazán ideje megélni ezeket a győzelmeket, hiszen sorra jönnek a mérkőzések. Ma 18 órától például már az Oroszlány vendége lesz a Naturtex, amelyre még egy mérkőzés vár majd a héten. Jó hír a szurkolóknak, hogy a Falco KC Szombathely elleni, vasárnapra átkerült mérkőzést az M4 Sport+ közvetíti, így ismét élőben láthatók Govens Darrinék.

– Ugyanúgy készülünk a továbbiakban is, semmi visszaesés nincs a munkánkban. Koncentráltan dolgozunk, csak annyit kell tennünk, hogy mentálisan is készen legyünk a következő meccsekre. Főleg mi, külföldi játékosok nem tehetjük meg, hogy ne küzdjünk ugyanígy tovább, így természetesen győzni szeretnénk Oroszlányban is – tette hozzá az amerikai légiós.

A liga legjobb formában lévő csapata a Szedeák, de mindezzel együtt sem veheti félvállról az Oroszlány elleni mérkőzést. Bár az OSE hazai pályája szurkolókkal lenne igazán erős, Sebastjan Krasovec csapata legutóbb kikapott a Pécstől, viszont az Alba Fehérvár például elvérzett a Krajnyik „Akác” András sportcsarnokban. Az Oroszlány játékát meghatározhatja, hogy amerikai légiósa, Remy Abell vállalni tudja-e a játékot, ő a Pécs elleni meccset kihagyta.

