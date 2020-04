Maronka Zsombor számára nagy lehetőséget is jelenthet az újrakezdés

Gyakorlatilag bármelyik pillanatban jöhet az üzenet, hogy indulnia kell: a Joventut Badalona kosárlabdázója több mint egy hónapja itthon, Szegeden készül, de a spanyol bajnokság nem áll le, és bármikor szükség lehet rá.

Nem ért véget a spanyol kosárlabda-bajnokság: a tervek szerint a 18 csapatos liga az első 12 helyen álló gárda, így Maronka Zsombor klubja, a Badalona számára is folytatódna, méghozzá két hatos csoport küzdelmeivel, amelynek első két helyezettje jutna az elődöntőbe.

– A felnőttcsapat keretéről még nem esett szó, arról vi­­szont igen, hogy mi történne, ha az utánpótlással nem tudnánk edzeni május végéig. Ez esetben a nyáron térnénk vissza, és egy igen hosszú idényünk lenne, gyakorlatilag szünet nélkül, hiszen rögtön munkához látnánk – mondta Maronka Zsombor.

A folytatás pontos időpontjáról még nincs döntés, egyelőre a klubok úgy határoztak, ha május 31-ig nem tudják folytatni, akkor véget ér a bajnokság, és nem hirdetnek bajnokot – addig azonban bármikor dönthetnek úgy, hogy újra játszanak.

– Minden pillanatban útra kész vagyok, de Spanyolországban továbbra is nagyon szigorú kijárási tilalom van. Most már a jövő szezonra is kell gondolni, nem biztos, hogy megtartja a klub a két amerikai légióst erre a hátralévő időszakra, lehet, hogy fiatalokat visznek fel. Ha úgy alakulnak az első eredmények, akkor is mi, fiatalok kerülhetünk előtérbe. A nemzetközi kupaszereplés miatt viszont közel sem mindegy, milyen eredmények születnek a hátralévő fordulókban.

Zsombor több mint egy hó­napja van itthon, hiszen a járvány miatt Spanyolországban sincsenek meccsek.

– Mostanra beállt a ritmusom. Új edzéstervet kezdtem a múlt héten, így már napi hármat edzek jelenleg. Most már lehet, az lesz a furcsa, ha vissza kell menni, és újra meg kell szoknom a kinti életet. A Deák Ferenc Gimnáziumban vagyok magántanuló, ebben az évben vizsgáztam kilencedik, tizedik és tizenegyedik osztályból, jö­vőre pedig jöhet az érettségi – zárta Maronka Zsombor.