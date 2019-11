Mártélyi siker született a csanyteleki derbin – megyekettes eredmények!

A Csongrád megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának kiemelt mérkőzésén a Csanytelek fogadta a Mártély együttesét. A hazaiak gyorsan előnybe kerültek, Józsa már a 6. percben betalált, de a vendégek még a szünet előtt fordítottak, majd a 89. percben bebiztosították a győzelmet.

A hétvégi program:

15. forduló: szombat, 13 óra: Apátfalva–Csanytelek, Mártély–FK 1899 Szeged, Baks–HFC II., Mindszent–Deszk, Tömörkény–Üllés. Vasárnap, 13 óra: Csengele–SZVSE II., Sándorfalva–Balástya, Makó II.–St. Mihály.



Csanytelek–Mártély 1–3 (1–2)Csanytelek, 100 néző. Vezette: Maurer János – jól (Gargya, Burzon).

Csanytelek: Boda 8 – Papp Zs. 6, Siha 6, Faragó K. 6, Kurucz 7, Józsa 8, Forgó 6 (Tóth A. –), Moszheim 7, Lévai 7 (Kelemen, 6), Magyar J. 7, Kósa 7 (Tolnai, 7). Játékos-edző: Magyar József.

Mártély: Papp D. 7 – Huszár 8, Német 8, Papp Z. (Sörös –), Tamás 8, Papp E. 8, Borbás 8 (Meszlényi –), Brizik Bodrogi T. 8, Nagy G. 8 (Magyar L. –), Kovács A. 8, Kovács Á. 8. Játékos-edző: Borbás Zsolt.

Gólszerzők: Józsa (6.), ill. Huszár (32.), Papp Z. (37.), Meszlényi (89.).

Magyar József: – Megérdemelt győzelmet szerzett az egységesebb, jobb napot kifogó Mártély.

Borbás Zsolt: – Ki-ki meccset játszottunk egy jól felkészült Csanytelek ellen. Sok helyzetet dolgoztunk ki, meg nem adott gólunk és kapufáink is voltak, így azt gondolom, megérdemelten távoztunk három ponttal.

Üllés-Csengele 1-0 (0-0)

Üllés, 50 néző. Vezette: Bálint Dániel (Vida, Szarka).

Üllés: Bazsó – Kormos A., Bodré, Vér (Kormos K.), Gyuris, Jánk, Zádori Dá., Vass (Czékus), Német, Zámbó, Zádori Do. Játékos-edző: Bazsó Ferenc.

Csengele: Tóth – Kócsó, Kiss (Lesták), Ornyik, Pekurár, Nagy T., Nagymihály (Pigniczki), Longa, Vincze (Helembai), Tóth, Pigniczki. Edző: Kun-Szabó Tibor.

Gólszerző: Gyuris (71.).

Kiállítva: Zámbó (76.).

Jók: Vér, Zádori Do., Kormos A., ill. senki.

Balástya-Tömörkény 1-1 (1-1)

Balástya, 60 néző. Vezette: Szeri Tamás (Tihanyi, Szöllősi).

Balástya: Kertész – Madár (Szűcs), Gyuris, Veress, Szerencse, Tóth D. (Gyémánt), Nagymihály (Bárkányi), Vámos, Tóth G., Kiss, Asztalos. Edző: Nyerges Dániel.

Tömörkény: Bugyi D. – Fodor, Potor, Gila, Sallai, Bugyi I., Pozsár (Janó), Czibolya, R. Nagy (Boldog), Gulyás, Juhász. Edző: Sallai Róbert.

Gólszerzők: Tóth G. (44.), ill. Potor (31.).

Kiállítva: Juhász (81.).

Jók: mindenki, ill. Bugyi D.

Sándorfalva-Deszk 2-4 (2-2)

Sándorfalva, 30 néző. Vezette: Csöngető Endre (Gera, Kucsora).

Sándorfalva: Garamvölgyi – Kovács, Krajnyák, Csányi, Tóth, Tápai, Varga, Törköly, Faragó-Barát, Kiss (Dékány), Tari (Huszka). Edző: Gonda László.

Deszk: Szabó – Németh, Gémes, Gémes, Győri (Kozma), Grósz, Kálmán (Illés), Gyenizse (Huszti), Kószó, Török (Adamov), Fülöp, Papp. Edző: Papp Endre.

Gólszerzők: Tari (12. – 11-esből), Tóth (33.), ill. Kószó (18., 39. – az elsőt 11-esből), Papp (51.), Huszti (60.).

Jók: Tóth, Faragó-Barát, Törköly, Garamvölgyi, ill. Kószó, Fülöp, Győri, Grósz, Papp.

St. Mihály-Szélmalom-ContiTech-Apátfalva 4-5 (3-3)

Szentmihály, 60 néző. Vezette: Kádár Németh Zoltán (Takács, Papp).

St. Mihály-Szélmalom: Szántai – Csobán R., Csobán K., Hatala (Antal), Bajusz (Nagy), Olajos (Ocskó), Hufnágel, Klippel, Fábián-Saleh (Papp), Magyar (Belaidi). Edző: Kohlrusz Oszkár.

ContiTech-Apátfalva: Köteles (Gilinger Zs.) – Pataki, Rakity, Frank (Somogyi), Herczeg, Béres, Beke (Bakos), Bartucz, Bány, Juhász (Gilinger M.), Kóródi.

Kiállítva: Klippel (85.), Bajusz (94.).

Gólszerzők: Bajusz (23.), Magyar (26. – 11-esből), Baján (42., 62.), ill. Béres (11., 13.), Pataki (32.), Kóródi (83.), Bány (93. – 11-esből).

Jók: mindenki, ill. Bány, Béres, Pataki.

Makó II.-SZVSE II. 1-3 (0-0)

Makó, 50 néző. Vezette: Dobó Attila (Kádár Németh, Juhász).

Makó II.: Fazekas – Giba, Molnár, Gera, Cseszkó, Kardos, Vas (Csontos), Bakos (Czebe), László, Farkas (Erdélyi), Bán (Horváth). Edző: Koczkás Zoltán.

SZVSE II.: Miklós – Márki (Fodor), Olajos, Szabó, Kovács (Bíró), Rózsa, Varga, Huszár (Buknicz), Tóth, Görbe, Vigh. Edző: Terjéki Tamás.

Gólszerzők: Bakos (57.), ill. Tóth (51., 59.), Varga (66.).

Jók: Giba, Bán, Erdélyi, ill. Miklós, Kovács, Varga.

HFC II.-Mindszent 5-3 (2-2)

Hódmezővásárhely, 70 néző. Vezette: Hegyi Eszter (Hegyesi, Szabó L.)

HFC II.: Nagy M. – Gyuris (Bódi), Hortobágyi, Rostás (Pacskó), Dezső (Papp M.), Paku, Friedl, Nagy An., Brizik-Bodrogi I., Becsek (Nagy At.), Babcsán. Edző: Vinnai István.

Mindszent: Lucza – Galambosi, Varga R. (Benkő), Szabó B. (Sziver), Ménesi, Bihari, Szabó J., Csikós, Mucsi, Szőke (Szőke), Csatlós. Edző: Bartucz Sándor.

Gólszerzők: Hortobágyi (7., 93.), Nagy An. (32.), Friedl (75.), Brizik-Bodrogi I. (82.), ill. Szabó B. (13.), Csatlós (27.), Csikós (53.).

Kiállítva: Csatlós (82.).

Jók: Nagy An., Hortobágyi, ill. Csatlós, Varga R.

Tudósítók:

Megyei II. osztály: Bazsó Ferenc (Üllés), Nyerges Dániel (Balástya), Gonda László (Sándorfalva), Kohlrusz Oszkár (Szentmihály), Koczkás Zoltán (Makó), Magyar József (Csanytelek), Vinnai István (HFC).

Ifjúságiak, B csoport:

13. forduló: Zsombó–Balástya 2–1, Algyő–SZEAC Focisuli 4–1, Székkutas–Maros-menti UFC 2–1, Sándorfalva–Mindszent 2–0.