Márton Anita a világranglista harmadik helyére került, Európában nincs jobb nála

Márton Anita 18,77 méteres lökéssel a világranglista harmadik helyére jött fel. A szegedi súlylökő edzőjét, Eperjesi Lászlót is meglepte kiugró eredményével.

Nyílt fedett pályás versenyt rendeztek a SYMA csarnokban, a fővárosi viadal Márton Anita számára is remek lehetőséget adott egy kis erőfelméréshez. Ennél jóval nagyobb durranás lett belőle: második kísérletre 18,76 métert, harmadik próbálkozásra pedig 18,77 métert teljesített a szegedi súlylökő. Az olimpiai bronz­érmes klasszis ezzel rögtön a világranglista harmadik helyére került, nagyon közel van az első helyhez, Európában pedig jelenleg nincs jobb nála.

– Számomra is kellemes meglepetés ez az eredmény – kezdte a beszélgetést Márton Anita edzője, Eperjesi László. – Tanítványom nagyon ráérzett a technikára, ami váratlanul ért, hiszen a világbajnokság halasztásának híre érthetően rossz hatással volt a munkára. Anita edzéseredményein érződött, hogy hullámvölgybe ke­rült, erre most jött két ilyen fantasztikus lökés. Talán ezzel túl is lendült a problémákon, hiszen ha más célok is vezérelnek minket tavasszal, mint terveztük, de van miért dolgozni, egy profinak pedig ez is elég. Kaptunk egy visszaigazolást, hogy noha elmarad a világbajnokság, nem hiába dolgoztuk végig az elmúlt három hónapot – véli a tréner.

Az eredmény mentálisan rengeteget számíthat Márton Anitának, hiszen az atléták nehéz helyzetben vannak: a világbajnokság jövőre halasztásával kevésbé nívós versennyel indítják a tavaszt, majd a Gyémánt Ligában végre újra bizonyíthatnának a nemzetközi mezőnyben, csakhogy az ázsiai helyszínek miatt a koronavírus ismét közbeszólhat.

– Nagy a bizonytalanság, még repülőjegyet sem merünk venni. Izgatottan várjuk a híreket a versenyekről, de próbálunk nem a körülményekkel foglalkozni. Csak előre szabad tekintenünk, dolgoznunk kell tovább. Öt hét múlva lesz a dobó-Európa-kupa, addig lesz egy győri edzőtáborozásunk. A viadalon megtesszük, ami tőlünk telik, aztán meglátjuk, miként alakul a szezon folytatása – nyilatkozta Eperjesi László.