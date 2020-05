Márton Anita olimpiai teljesítménye matematikai feladat lett

Márton Anita szokatlan helyről kapott elismerést egyik legnagyobb sikeréért: olimpiai bronzérmes teljesítménye megihlette a matematikaérettségi összeállítóit, és három feladatot is adtak a riói finálé kapcsán.

Képzeljék el a sportkedvelő érettségizők arcát, amikor a matematika feladatsorban meglátták: a riói olimpia női súlylökő döntője kapcsán kapnak kérdéseket. Márton Anita is meglepődött, hiszen az ő átlagának kiszámításával indult a kérdéssor. A 2016-os fináléban ötkarikás bronzérmet szerző szegedi klasszisnak mosollyal teli napot szereztek a tételek kidolgozói.

– Először azt hittem, csak viccelnek az edzőtársaim – kezdte a beszélgetést Márton Anita. – Miután bebizonyosodott, hogy ez nem átverés, nagyon büszke voltam. Ez is egy elismerésnek tekinthető. Írtak nekem tápéi fiatalok, most érettségiző atléták köszönték meg, hogy szí­­vükhöz közel álló témával szerezhettek pontokat. A középiskolai matema­tikatanárom is felhívott, ő sem gondolta volna, hogy valaha a nevemet látja az érettségin – mondta lelkesen.

Márton Anita hat dobásának átlagát és szórását is ki kellett számolni, végül a golyó átmérőjét.

– A szórással már lett volna gondom – jegyezte meg ne­vetve.

– Rengetegen megosztot­ták a hírt, és mémek is lettek belőle, amelyeken jót szórakoztam – árulta el az atléta, majd tett egy ígéretet azoknak, akik elfelejtették átváltani, így tévedésből sokkal nagyobb golyóméretet adtak meg.

– Ilyen esetben egy fitneszlabdának megfelelő méret jött ki, tervezek egy lökést bemutatni ilyen eszközzel is, ha megvan, lesz róla videó – mesélte el a tervét Márton Anita, és hozzátette: örül, hogy a sport a héten már másodszorra került a feladatok közé, hiszen a magyar érettségin érvelni lehetett a gyerekek versenysportolóvá válása kapcsán.