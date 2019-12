Márton Anita remekül bírja a felkészülés legkeményebb részét

Az olimpiai bronzérmes Márton Anita hetek óta végzi a kemény alapozást a 2020-as versenyszezonra. A szegedi klasszis bizakodó az eddigiek alapján, a zsinórban hatodik alkalommal elnyert Év női atlétája cím is pluszlökést ad számára a megszokottnál jóval rövidebb pihenő után.

Zsinórban hatodik alkalommal lett hazánkban az év női atlétája Márton Anita, a szegedi klasszis számára pedig ez most egy fontos szakmai elismerés. Tavaly ugyanis fél év kihagyás után kezdett felkészülni az idei versenyekre, és a kellemetlen lábsérülés után ha nem is élete legjobb idényén van túl, egy biztos: csak technikai elemeken múltak jobb helyezések, ezt leszámítva újra „felépítette” magát.

– Visszajelzést kaptam arról, hogy túllendültem a tavalyi ki­­­hagyáson, és elismerték az azóta elvégzett kemény munkát – mondta a díjról Márton Anita, majd kérésünkre beszámolt felkészüléséről. – Jelenleg Békéscsabán edzőtáboro­zom, most az erőfejlesztés van a középpontban, ezekben a napokban leginkább a súlyzókkal és a medicinlabdákkal dolgozom. Ennél is keményebb volt a novemberi időszak, a felkészülés első heteit szeretjük legkevésbé, hiszen sok futás, és egyéb, állóképességet javító gyakorlat szerepel a programban. Szerencsére minden a legnagyobb rendben a lábammal, nem volt olyan feladat, amit ne tudtam volna elvégezni, így bizakodó vagyok a 2020-as szezon előtt – árulta el a világbajnok atléta.

A jó fizikai állapothoz hozzájárult az is, hogy a megszokotthoz képest feleannyi idő jutott pihenésre, ugyanis hosszabb lett az idei nemzetközi szezon. Kérdés, hogy ez milyen hatással van a sportolóra.

– Egyelőre az előnyét élvezem, hiszen sokkal kevésbé engedtem ki. Egyetlen olyan he­­tem volt, amikor egyáltalán nem volt edzésem, bár ebben az időszakban is aktív, túrázással is töltött „nyaralásom” volt. Összesen három hét pihenőm volt, most elégnek tűnik. Engem most egyébként is motivál az optimális fizikai állapot mielőbbi elérése, hiszen utána lehet dolgozni a technikámon. Ez volt az idei versenyszezon gyenge pontja, most szeretném a tavalyi sérülésem előtti szintre hozni. Még komolyabb távolságokat nem céloztunk az eddigi lökésekkel, de azok biztatóan alakultak – számolt be az olimpiai bronzérmes Márton Anita.

A szegedi súlylökő hozzátette: 2020-ban a formaidőzítés is kihívást jelent majd, hiszen a megszokottól eltérően az Eu­­rópa-bajnokságot ezúttal az olimpia után rendezik.