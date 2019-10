Márton Anitának majdnem tíz hónapja van a fejlődésre az olimpiáig

A dohai világbajnokságon ötödik helyen végzett Szeged olimpiai bronzérmes súlylökője, Márton Anita. A klasszis szerint mentálisan, technikailag és fizikálisan sem volt olyan formában, mint sérülése előtt, így minden területen fejlődésre van szüksége a tokiói ötkarikás játékokig.

32 centiméter. Ennyi hiányzott ahhoz, hogy Márton Anita érmet szerezzen a dohai atlétikai világbajnokságon. 14 centiméter pedig ahhoz kellett volna, hogy a lélektanilag és szakmailag is fontos 19 méter fölé kerüljön a vb-n. Egyik sem jött tehát össze, viszont fél év teljes kihagyást követő visszatérése után a szegedi klasszis a világ ötödik legjobb súlylökője lett, ami büszkeséggel tölti el. Olimpiai bronzérmesként és fedett pályás világbajnokként természetesen az utóbbi tény csak félig-meddig vigasztalja.

– Továbbra is felemás érzések kavarognak bennem a világbajnokság kapcsán – kezdte a beszélgetést Márton Anita. – Igazából csak az az egy, mindent eldöntő, kiugróan jó lökésem hiányzott. Nagyon jól kezdtem, és az első sorozatban elért eredményemet akartam minél gyorsabban túlszárnyalni. Csakhogy nem sikerült beleállnom egy igazán jó lökésbe. Ez elsősorban technikai probléma, hiszen az összes lökésem lapos volt, nem tudta magát kirepülni a súlygolyó – elemezte teljesítményét a szegedi Európa-bajnok atléta.

Persze nem csak a technikán múlott a dobogós helyezés, Márton Anita úgy érzi: mentálisan és fizikálisan sem volt ott, ahol lenni kell egy vb-medálhoz.

– Az alapozásból sok idő elment arra, hogy a sérülésem miatt gyengébb lett a lábam. Bár sokat fejlődtem, de még most sem olyan, mint előtte, így a gyorsaságomból sokat veszítettem. Az önbizalmamat is vissza kellett szerezni, amin dolgoztunk is, de egy technikai gonddal sokat küzdöttem idén, ami zavart, így ezen a területen sem vagyok a legjobb formámban. Úgy érzem, ezekben az elemekben mind fejlődnöm kell. Erre most van közel tíz hónapom az olimpiáig, de először egy kicsit pihennem kell – nyilatkozta Márton Anita.

Nem lesz sok ideje a szusszanásra: máskor két teljes hónapja volt erre, most viszont a szokásosnál később rendezett vb miatt mindössze háromhetes lesz az őszi vakáció.

– Ennek egyetlen előnye, hogy fizikálisan nem engedek vissza annyira, mint máskor. Vannak olyanok, akik az olimpia előtt a biztos feltöltődésért kihagyják a fedett pályás szezont, én viszont biztosan bevállalom. Ezt a módszert egyszer már kipróbáltuk a londoni ötkarikás játékok előtt, és nem vált be, túl hosszú és monoton lett az alapozás – árulta el Márton Anita.