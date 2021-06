Márton Anitának nagyszerű érzés volt újra átélni a versenyhangulatot

Rögtön a dobogó legfelső fokán tért vissza a magyar bajnoki szerepléshez a szegedi Márton Anita, aki 15,95 méteres eredményével aranyérmet szerzett súlylökésben.

Debrecen adott otthont a ma­­gyar atlétikai országos bajnokság 126. kiírásának, amelyen újra a résztvevők között találhattunk a szegedi klasszis sportolót, Márton Anitát. A Békéscsabai AC versenyzője kiválóan teljesített, aranyérmet nyert a versenyen, ám úgy érzi, 15,95 méteres lökésétől még sokkal több van benne.A kétnapos viadal diszkoszvetéssel indult Márton Anita számára, amelyen ugyan jónak érezte a teljesítményét, végül a sorozatot nem fejezte be. A harmadik dobása előtt leszakadt az ég, majd edzőjével, id. Eperjesi Lászlóval inkább úgy döntöttek, a vizes, csúszós kő miatt az olimpia előtt nem kockáztatnak meg egy esetleges sérülést, így Anita nem dobott többet.

A kiírás második napján az­tán a súlylökés száma következett, amellyel nem volt teljesen elégedett az SZVSE atlétikai szakosztályának vezetője sem.

– Éreztem némi kivetnivalót a teljesítményemmel kapcsolatban. Nagyon szerettem volna 17 méter felett lökni, amelyre egyébként az edzéseken elért eredmények alapján reális esélyem volt. Sajnos adódott egy kisebb technikai hibám, és a lábaim sem mentek úgy, ahogyan kellett volna. Ez most nem jött össze, de természetesen arra koncentrálunk, hogy kijavítsuk a hibákat – fo­­galmazott lapunknak az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, fedett pályás világbajnok szegedi súlylökő, aki hozzátette, jelenleg éppen Békéscsabán edzőtáborozik.

Ugyan Márton Anita békéscsabai színekben versenyez, az SZVSE atlétikai szakosztályának vezetőjeként bőven akadt oka büszkének lenni a vasutasok sportolóira is. Női súlylökésben Márton mögött két SZVSE-s atléta végzett a dobogón, Veiland Violetta második lett, míg Losonczi Blanka, aki korábban az U20-as és U23 -as országos bajnokságon diszkoszvetésben magyar bajnok volt, súlylökésben harmadik helyezést ért el, a felnőttek között is bronzérmet szerzett súlylökésben, diszkoszban pedig ötödik lett. Jeremiás Donát az ifjúsági mezőnyben szerzett magyar bajnoki címe után Debrecenben 8. lett 800 méteren, míg Fischer Márk, aki súlylökésben és diszkoszvetésben is a harmadik helyen végzett korábban a utánpótlás- bajnokságon, most a felnőttek között egy ötödik helyet szerzett súlylökésben. Rajtuk kívül Papp Ferenc is remek eredménnyel zárt az 5000 méteres gyaloglás számában, ahol az 5. pozícióban ért célba.