Másfél ezren látták a helyszínen a kupameccset

Gól nélkül fejeződött be a labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzése a szegedi Szent Gellért Fórumban az Újpest FC és a Mol Fehérvár között. A mérkőzésen a kisteleki Zsótér Donát 81 percet játszott.

Furcsa érzés volt a Szent Gellért Fórum lelátóján ülni, állni, és mindenféle elkötelezettség nélkül csak nézni az Újpest FC–Mol Fehérvár FC labdarúgó Magyar Kupa-meccset. Amióta átadták a létesítményt Szegeden, ez volt az első olyan alkalom, amikor nem a hazai Szeged-Csanád GA játszott. A Csongrád megyei drukkerek többsége azért egy icipicit a „házigazda” Újpestnek szurkolhatott, hiszen kezdőként kapott szerepet a kisteleki Zsótér Donát.

A lilák szurkolótábora bojkottálta a Szusza Ferenc Stadion talajának állapota miatt Szegedre költözött csapat kupamérkőzését – a külön­buszokkal Budapestről utaztatott biztonságiak semmiféle újpesti ultrakészülődésről nem hallottak, és nem is volt –, míg a fehérváriak a hétközi, szegedi, a kései kezdés miatt éjszakai kaland helyett inkább a szombati, Fradi elleni rang­adóra „gyúrnak”, akkor érthető, ha futballhangulat alig volt a mérkőzésen.

Persze azért Székesfehérvárról csak eljött húsz fanatikus, és dobolt, énekelt, félmeztelenül táncolt, így ha ők nincsenek, olyan lett volna a hangulat, mint néhány helyen Angliában az ultrák nélkül: színházi. És még így is összejött 1551 néző…

Maga a meccs? Volt már jobb is a Szent Gellért Fórumban. Az első félidőt hagyjuk, alig volt kapu előtti lehetőség, a második elején és végén már akadtak helyzetek, sőt a fehérváriak egy gólt is számonkérhettek Karakó Ferenc bíró és stábja ténykedésében – a 49. percben Bamgboye lövése után mintha a vonal mögött fogta volna meg a labdát Banai kapus –, míg a 90. percben Nowotny az ötösön keresztbe fejelt labdájáról maradt le Onovo és Litauszki is.

– Jó érzés volt úgymond újra itthon játszani, az ismerősöknek majdnem egy szektort le kellett foglalni. A meccsen voltak helyzetek, és a végén el is dönthettük volna, de legalább lehoztuk gól nélkül, így bizakodhatunk. A szünetben az edző Nebojsa Vignjevics fel­emelte a hangját, és másképp is jöttünk ki a második félidőre – mondta Zsótér a mérkőzés után.

Hogy lesz-e Szegeden újpesti folytatás? Nem tudni. Ami biztos: február 22-én (szombat) 17 órától a Kaposvárt, február 29-én (szintén szombat) 17 órától a Puskás Akadémiát fogadja az Újpest – valahol.