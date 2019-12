Második lett Csongrád megye válogatottja

Kevésen múlt Csongrád megye válogatottjának a továbbjutása a megyei amatőr válogatottak regionális selejtezőjén.

A Füzesgyarmaton megtartott torna első napján vereséggel kezdett a Siha Zsolt, Podonyi Norbert, Szűcs Róbert hármas által irányított válogatott Bács-Kiskun ellen, a csongrádiak ellenfele roppant hatékony volt a kapu előtt, ennek köszönhette sikerét. Hiába adódott több helyzet is, nem sikerült legyőzni Jász-Nagykun-Szolnokot sem, így nehéz helyzetben várhatta a vasárnapi napot.

Az addig hibátlan békési csapat ellen már összejött az első győzelem, az Algyő csatára, Hatvani István háromszor is betalált, valamint csapattársa, Rádi Martin is eredményes volt a válogatottban. Az esti meccsre így megmaradtak a továbbjutási esélyei a megyei csapatnak, viszont ehhez arra is szükség lett volna, hogy Bács-Kiskun ne győzzön Jász-Nagykun ellen az utolsó előtti mérkőzésen.

Ez a szívesség viszont elmaradt, így a Pest elleni utolsó mérkőzésnek már nem volt tétje Csongrád számára. A búcsúmeccsen győzelemmel zárt a megyei válogatott, amely Rutai Balázs kiállítását követően tíz emberrel lőtt gólt, és hét ponttal a második helyen végzett, a Lipóton esedékes országos döntőbe viszont csak a csoport győztese, Bács-Kiskun megye jutott be a régióból.

Siha Zsolt: A második helyünket szép teljesítménynek gondolom, de ennek ellenére van bennünk csalódottság, mert úgy érzem, nem csupán a legjobb keretünk volt, hanem a legjobb játékot is mi játszottuk. Sokba kerültek az első mérkőzésen elkövetett hibák, vasárnap pedig már nem tudtunk annyi pontot gyűjteni, hogy továbbjussunk. Az egész stáb nevében mondhatom, megtiszteltetés volt számunkra ezzel a kerettel dolgozni, ezáltal szűkebb környezetben is meg tudtuk mutatni, hogy milyen futballélet van Csongrád megyében.

Csongrád megye eredményei:

Csongrád–Bács-Kiskun 2-3, csongrádi gól: Szilágyi, Széll. Jász-Nagykun-Szolnok–Csongrád 0-0. Csongrád–Békés 4-1, csongrádi gól: Hatvani (3), Rádi. Csongrád–Pest 1-0, csongrádi gól: Gémes.

A torna végeredménye: 1. Bács-Kiskun 8 pont, 2. Csongrád 7 pont (+3), 3. Békés 7 pont (–1), 4. Pest 4 pont, 5. Jász-Nagykun-Szolnok 1 pont.