Bíró Hanna szép helyezéssel zárta az olimpiát

A Tornádó Team Szeged gyors­korcsolyázója, Bíró Hanna szép eredményt ért el a téli ifjúsági olimpián, hiszen azután, hogy első számú tartalékként kvalifikálta magát, a középmezőnyben végzett minden versenyszámban.

Bíró Hanna a téli ifjúsági olimpián minden távon a középmezőnyben végzett, ami komoly eredmény, tekintve, hogy mindössze két héttel az ötkarikás játékok előtt tudta meg: a 32 fős mezőny első számú tartalékjaként St. Moritzba utazhat. A Tornádó Team Szeged gyors­korcsolyázója 500 méteren a 18., 1500 méteren a 16., a mix csapatversenyben pedig 6. lett. Ezután jöhetett az utolsó, egyben legnehezebb megmérettetés, a tömegrajtos verseny, ahol összesítésben 24. helyen zárt.

– Nagyon kemény verseny volt – kezdte az értékelést Garzó Erika, a szegedi tehetség edzője. – Hanna kilenc másodperccel ért el jobb időt az előfutamában, mint a másik futam győztese. Rá is ment a sprintpontokra, komoly tempót diktált, a hatodik körben első volt, de utána elkészült az erejével. Nagyon akart, talán túlságosan is. Nem szabad csüggednie, hiszen így is szép eredményt ért el. Ha hosszabb lett volna az átállási időnk, még jobb pozíciókat is elcsípett volna. Bebizonyosodott, hogy Hannának helye van a nemzetközi elitben – fogalmazott a tréner, majd hozzátette: erre a viadalra a kijutási esély nem volt túl nagy, mégis sikerült, így 2021-ben egy jó szintidővel a pekingi olimpiára is lehet sansz.