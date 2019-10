Ma 18 órától: Naturtex-SZTE-Szedeák–Falco

Szezonbeli első hazai mérkőzését játssza ma 18 órától a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata az újszegedi sportcsarnokban, amely az előző kiírás győztesét, a Falco KC Szombathelyt fogadja.

A szegediek edzője, Andjelko Mandics úgy gondolja, minden mérkőzésre motiváltan kell érkeznie egy sportolónak, de természetesen kiemelt figyelmet élvez csapatánál az első hazai meccs, főképp úgy, hogy a bajnok érkezik Szegedre.

– Jobb volt a Pécs, az nem is kérdés. Rosszul kezdtük a meccset, több ziccert is kihagytunk. Lehet, hogy nem is rossz, hogy ez történt velünk az első fordulóban, mert biztos vagyok benne, hogy a játékosok reagálnak a történtekre. A Falco egy nagyon veszélyesen támadó csapat, bízok abban, hogy ha rendbe hozzuk a védekezésünket, akkor reális esélyünk lehet a bravúrra – nyilatkozta a találkozót megelőzően a Szedeák vezetőedzője.

A csapattal kapcsolatos hír, hogy Vágvölgyi Ákosra nem számíthat a szakmai stáb pénteken, a Szedeák hátvédjének ugyanis a hétfői edzésen megsérült a bokája, így elképzelhető, hogy hosszabb időre kiesett. Kerpel-Fronius Balázs viszont rendben van, a nyáron érkezett játékos csuklóján ugyan kötéssel gyakorolt, de vállalni tudja a játékot a Pécsett összeszedett sérülését követően.

– Mindegyik mérkőzésen motiváltnak kell lennünk, hiszen egy sportolónak ez a dolga. Gratulálok a Falcónak, hogy bejutott a Bajnokok Ligájába! Nagy dolog ez nekik, és a magyar kosárlabda számára is. Azt ígérhetem, harcolni fogunk mindegyik labdáért, a végén remélhetőleg pedig ez jól sül el, de nehéz dolgunk lesz – tette hozzá Mandics.

A Naturtex-SZTE-Szedeák–Falco KC Szombathely mérkőzés 18 órakor kezdődik az újszegedi sportcsarnokban.