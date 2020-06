Még csak tervek vannak a bajnoki rajtokra

A Magyar Labdarúgó-szövetség egyelőre még csak várható időpontokat adott a saját maga, illetve a megyei igazgatóságok által szervezett bajnokságok kezdésére.

A hazai labdarúgásban érdekelt csapatok napról napra, szinte óráról órára böngészik a lehetőségeket, a bajnokságok kezdetének időpontjait, hogy tervezhessenek, igazolhassanak. A Magyar Labdarúgó-szövetség erre vonatkozóan már kiadott egy tervezetet, amely nagyjából jelzi az irányt, me­lyik osztályban mikor kezdődhetnek a 2020–2021-es sorozatok.

Csongrád-Csanád megye két csapata érdekelt a nemzeti bajnokságokban, és mindkettő egyszerre kezdődhet el: az NB II-es Szeged–Csanád Grosics Akadémia és az NB III-as SZVSE is várhatóan augusztus 2-án játszhatja az első bajnokiját. Ebből két dolog következ­het: az egyik, hogy mindkét liga meccsei továbbra is vasárnap lesznek, a másik pedig, hogy az NB II-höz hasonlóan hosszú szezon elé nézhet az NB III is, azaz maradhat a három osztály, ám osztályonként nem 16, hanem több csapat tartozhat kelethez, nyugathoz és a középső országrészhez.

Ezután az NB I startol au­gusztus 8-án, majd augusztus 15. a megyei bajnokságok in­duló dátuma. Ez persze nem azt jelenti, hogy ekkor kell először pályára lépni, hiszen július 25-től indulnak a magyar kupa megyei csatái.

Fontos megjegyezni, és erre az MLSZ is felhívta a figyelmet, hogy ezeknél az időpontoknál nem kezdődnek hamarabb a sorozatok, és a végleges program nagyban függ az európai döntéseitől, versenynaptárától is. A 2020–2021-es MLSZ vagy megyei igazgatóságok által ki­­írt nagypályás, csökkentett pályaméretű bajnokságok, kupák nevezési határideje egységesen július 3., 12 óra.