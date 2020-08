Még egy hely kiadó a legjobb négy között

Egy sima és két igen izgalmas meccset hozott a labdarúgó MOL Magyar kupa megyei selejtezőjének második fordulója: mindhárom helyszínen a vendégcsapat jutott tovább, és hogy kivel lesz teljes a legjobb négy mezőnye, az szerdán kiderül.

Három mérkőzéssel folytatódott a MOL Magyar Kupa Csongrád-Csanád megyei selejtezője, ahol az volt a tét, ki kerül már csak egy lépésre az országos főtáblától.

Az egyetlen állva maradt megyekettes csapat, a Deszk dolga nem ígérkezett könnyűnek, a hazaiak mintegy fél órán keresztül állták a sarat a Makóval szemben, aztán a Maros-partiak két gyors góllal megnyugtató előnybe kerültek, és a papírformának megfelelően tovább is jutottak.

Székkutason meglepetésre a hazaiak bő negyed óra után már 3-1-re vezettek, ám ezt öt tiszaszigeti gól is követte, végül hiába a jó kutasi kezdés, búcsúztak a kupától.

Szentesen két olyan csapat találkozott, amely egyaránt tizenegyesek után jutott tovább az első fordulóban, és most is büntetőrúgások döntöttek a továbbjutóról. A több hiányzóját is nélkülöző Szentes előnybe került, de a Mórahalom hamar egalizált – majd ugyan több lehetősége is volt, de fordítani nem tudott.

A 11-eseknél Bertók Gábor továbblőhette volna az övéit, ha az ötödik körben nem hibázik – viszont megtette, majd Bertók Martin a hetedik párban mellé lőtt, így a Mórahalom újabb tizenegyespárbajt nyert meg.

Hogy mely csapattal lesz teljes a selejtező utolsó köre, az a szerdára halasztott Csongrád–Algyő mérkőzésen kiderül.

Eredmények: Szentesi Kinizsi–Mórahalom 1-1 (1-1) – tizenegyesekkel 5-6, gólszerzők: Juhász (22.), ill. Bokányi (34.). Kiállítva: Juhász (91.). Deszk–Makó 0-3 (0-2), gsz.: Buzási (29., 11-esből), Babolek (35.), Rabecz (51.). Székkutas–Tiszasziget 3-6 (3-4), gsz.: Hortobágyi (11.), Rácz D. (13.), Szabó M. (18.), ill. Bálint D. (3., 58.), Kökény (27.), Gyurkovics (29.), Godó (33.), Albert (49.).