Még közelebb léphetne a riválisokhoz a Szedeák

Pénteken 18 órától hazai mérkőzéssel folytatja a Naturtex-SZTE-Szedeák: az ellenfél az edzőváltáson átesett, ebben az idényben idegenben nem éppen remekelő Alba lesz, ami alkalmat kínálhat arra a szegedieknek, hogy tovább zárkózzanak a riválisokhoz.

Bravúrgyőzelmek után szokás azt mondani, hogy az akkor ér csak igazán valamit, ha utána is győzelemmel tudja folytatni egy csapat. Nos, ez helytálló a Naturtex-SZTE-Szedeák esetében, bár mégsem igaz teljesen, hiszen azt követően, hogy Szrecsko Szekulovics együttese megszerezte első idegenbeli győzelmét a Kecskemét vendégeként, közel sem a kötele­zőnek mondható mérkőzés előtt áll – abból a szempontból viszont mégis helytálló a megállapítás, hogy igazán csak egy újabb sikerrel eredhetne az előtte álló csapatok nyomába a Tisza-parti csapat.

Az ötödik helyen álló Alba Fehérvár többet remélt az alap­­szakasz eddigi részétől, amit mi sem bizonyít, mint hogy a múlt héten vezetőedzőt cserélt a székesfehérvári együttes, a spanyol Jesus Ramírezt egy igazi nagyágyú, a korábban a hazája válogatottját is irányító izraeli szakember, Arik Shivek váltott. Pályafutása során három holland bajnokságot, valamint belga kupát is nyert a 2016-ban Izraelben az év edzőjének is megválasztott tréner, aki Szegeden ülhet le először új csapata kispadjára, hiszen az Alba legutóbb még Pethő Ákos irányításával tudott győzni a Pécs ellen. Idegenben viszont közel sem remekelnek Csorvási Milánék, ugyanis nyolc meccs­ből csak kettőt nyertek meg vendégként.

Legutóbb Morris Curry pa­­zar teljesítménye (tízből hét sikeres tripladobás) is vastagon belejátszott abba, hogy nyerni tudott a Szedeák Kecskeméten: az irányító holnap a szegedi közönség előtt is be­­mutatkozhat, hiszen eddig két idegenbeli mérkőzésen lé­­pett pályára a Szedeákban. Mint azt az amerikai irányító elmondta, izgatottan várja első hazai találkozóját, és reméli, a szegedi közönség jó hangulatot teremt majd a csarnokban: erről hallott már a csapattársaktól, így bízik benne, most ő is megtapasztalhatja, milyen a meccshangulat az újszegedi sportcsarnokban.

Ami pedig a riválisokat il­leti: a Sopron és a Kaposvár há­­rom-három, a Zalaegerszeg és a Kecskemét pedig négy-négy győzelemmel áll jobban, mint a Szedeák, azaz ha a múlt heti bravúrt egy hazai sikerrel tudná megfejelni pénteken a szegedi csapat, akkor egyre közelebb léphetne az előtte ál­­ló csapatokhoz. A csapat tagjai közül a súlyosan megsérült Wirth Ádámot leszámítva mindenki bevethető, az pedig Kecskeméten is látszott, hogy Szekulovics bátran forgatta a csapatot, hiszen volt, amikor csupán egy légiós volt a pályán, és négy magyar kosaras volt fent a Szedeákból.