Még maradt bizonytalanság

Bőven akad kérdőjel mostanában Vári Zita számára: a PINKK-Pécsben kosarazó szegedi lány számára az élvonalbeli sport ugyan egy időre lezárult, ám most az érettségi áll előtte, miközben fizikailag is igyekszik formában tartani önmagát.

– Augusztusban kezdtünk el együtt dolgozni az új szerkezetű csapattal. Döcögősen indultak a dolgok, az edzőváltás után viszont egyre jobban összeszoktunk, jobban éreztük egymást a pályán, ebből is adódtak az egyre jobb eredmények – értékelte a PINKK-Pécsnél töltött második idényét a szegedi Vári Zita, miután a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége befejezettnek nyilvánította a bajnokságokat.

Zita egyike azoknak a játékosoknak, akik még a következő szezonban is utánpótláskorú játékosnak számítanak: közülük is ott van a legtöbb percet átlagoló játékosok között, az idei, csonka szezonban is 21.2 percet töltött a pályán meccsenként.

– Maximálisan elégedett vagyok, örülök, hogy bizalmat szavaztak nekem ilyen fiatalon, igyekeztem is élni ezzel. Persze, tisztában vagyok vele, hogy van még hova fejlődnöm. Amióta befejezettnek nyilvánították a bajnokságot, ugyanúgy edzésben maradtam, minden nap futok, és amikor Szegeden vagyok, akkor kosarazom is – mondta Vári Zita, aki viszont most Pécsett tartózkodik, hiszen a hamarosan kezdődő érettségi vizsgákra készül.

Nemcsak a sportban, hanem a tanulmányok terén is voltak kérdőjelek tehát a fiatal kosaras számára, hiszen sokáig kérdéses volt, megtartják-e az idei vizsgákat.

– Ugyanúgy tanulok, nem vettem vissza a tanulásomból. Nem érint persze jól, hogy lehet hallani, hogy mégis elmaradhatnak a vizsgák, de igyekszem koncentrálni. Kereskedelem és marketing szakon képzelem el a folytatást egyetemen, Pécsett folytatnám a tanulmányaimat és a kosárlabdát is, de még nem tudni, mit hoz a jövő – zárta Vári Zita.