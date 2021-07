Megállítják a spanyol armadát is?

Az Európa-bajnokság eddigi legnagyobb meglepetését produkáló Svájc válogatottjára újabb kemény feladat vár, hiszen a negyeddöntőben Spanyolország lesz az alpesi ország ellenfele. A háromszoros Eb-győztes javuló formát mutat.

3–1-ről sem adta fel, és végül büntetőket követően tovább is jutott Svájc Franciaország ellen, amely így a világbajnokot búcsúztatta a legjobb 16 csapat között. Spanyolország számára tehát ott az intő jel, hiszen a franciák jó helyzetben voltak, de a szívós svájciak végül búcsúztatni tudták Didier Deschamps együttesét.A spanyol csapat ugyanakkor a kezdeti nehézségek után kezd összeállni, hiszen a legutóbbi két mérkőzésén egyaránt öt gólt szerzett: igaz, a horvátok elleni nyolcaddöntőben hasonló forgatókönyvet élt át, csak pozitív kimenetellel. A ráadásban a csereként beállt Dani Olmo gólpasszai után sikerült továbbjutni – a kispad pedig döntő tényező lehet majd ezen a mérkőzésen is, hiszen a spanyolok részéről Olmo mellett több más olyan játékos is jöhet, aki képes eldönteni ezeket a párharcokat.

A svájciak mérlege egyébként nem túl kedvező a spanyolokkal szemben, 22 mérkőzésből csupán egyszer tudtak nyerni: igaz, az utóbbi négy meccs közül csak egyet veszítettek el. Tavaly ősszel a Nemzetek Ligájában kétszer is találkoztak, előbb októberben Madridban Oyarzabal góljával 1–0-ra nyertek a spanyolok, majd novemberben Bázelben 1–1-re végeztek. Utóbbi meccsen Yann Sommer

Sergio Ramos két tizenegyesét is megfogta.

Európa-bajnokságon egyébként még soha nem találkoztak, világbajnokságon viszont háromszor is. 2010-ben például (amikor az egyik spanyol gólt a jelenlegi szövetségi kapitány, Luis Enrique szerezte) 3–0-ra nyertek a hispánok.

A svájciak egyébként az 1954-es világbajnokság óta először jutottak be a negyeddöntőbe egy világversenyen. A franciák elleni győzelem ráadásul egyben az első tizenegyespárbaj is volt, amit a helvétek meg tudtak nyerni: korábban háromszor is elbuktak a tizenegyeseknél. Ha már a büntetőrúgások, Spanyolország ezen a téren jobban áll, öt győztes és négy vesztes párbajjal áll az Eb-k és a vb-k történetében összesítve.

Egy nagy hiányzója ugyanakkor lesz a meccsnek, hiszen a svájciak csapatkapitánya, Granit Xhaka sárga lapos eltiltása miatt nem léphet pályára. A hírek szerint az Eb után az olasz AS Romához igazoló középpályás több mint három éve hiányzott válogatottmeccsről. A spanyolok közül várhatóan csak a szélső hátvéd Gayának kell kihagynia a meccset sérülés miatt, viszont Xhaka hiánya érzékenyebben érintheti a svájciakat, hiszen a csapat motorjáról beszélhetünk.

Ezt várja Kiss Zsolt

A Naturtex-SZTE-Szedeák utánpótlás szakmai vezetője, Kiss Zsolt rendszeresen követi a nagy tornákat. A korábbi magyar bajnok kosárlabdázót kérdeztük, mit vár a negyeddöntőtől.

– Ha egy hónappal ez előtt beszélgetünk, gondolkodás nélkül spanyol győzelmet mondtam volna. Miután a svájciak drámai körülmények között továbbjutottak a franciák ellen, már más a helyzet. Azt gondolom, hogy nem a fáradtság, hanem az eufória dominál majd náluk, biztos, hogy nehéz meccs vár a spanyolokra. Mint fociszerető, egy újabb tizenegyespárbajnak szurkolok, de ha tippelnem kell, akkor egy hosszabbításos spanyol sikert jósolok. A nagy tét miatt ilyenkor már óvatosabbak a csapatok. Korábban nagyobb nevek alkották a spanyol válogatottat, de ez a keret éhes a sikerre. Az nem kérdés, hogy jó játékosok alkotják a spanyol keretet, pont ezért gondolom, hogy valahogy továbbjutnak Svájc ellen, hiszen a fák nem nőnek az égig. Teljesítmény alapján az olaszok voltak számomra a legmeggyőzőbbek, de azt mondom, az angoloknak ki kell jöjjön egyszer a lépés, őket várom végső győztesnek.