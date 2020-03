Megismételhették volna a sikert

Megismételhette volna hat évvel ezelőtti produkcióját a Zengő Alföld Szegedi TE a férfi tekecsapat BL-ben, ha nem marad el az apatini esemény: akkor két horvát csapatot győzött le a Final Fourban, és erre most is volt esély.

Két horvát csapatot legyőzve megnyerte története újabb Bajnokok Ligája-elsőségét a szegedi férfi tekecsapat.

A napra pontosan hat évvel ezelőtti esemény könnyen megtörténhetett volna idén is, ha meg tudják rendezni a BL 2019–2020-as idényének Final Fourját. A Zengő Alföld Szegedi TE ugyanúgy ott volt a legjobb négy között, mint 2014-ben, és ahogy akkor, ez­­úttal is a horvát Zapresic el­­len lépett volna pályára az elődöntőben a szerbiai Apatinban. Ha nyert volna, akkor pedig a német Zerbst és a horvát Mertojak Split győztese várt volna rá a döntőben – hat éve a splitiek helyén a Zadar szerepelt az elődöntőben, és verte meg nagy meglepetésre a Zerbstet.

– Most is így lett volna – erősítgették egymásban a hitet a szegediek, ám azt sajnos ők is tudták, mindez csak elmélet. Az apatini esemény elmaradt a koronavírus-járvány miatt – jó hír viszont, hogy ha jövőre ismét a négy közé jut a csapat, újra csak a vajdasági kisvárosig kellene utaznia… Ehhez vi­­szont még sok akadályt kell legyőzni.

Nemcsak ez az esemény maradt el, elhalasztották a má­­jusra tervezett egyéni világbajnokságot is, amelyen vélhetően három szegedi (Brancsek János, Karsai László, Kiss Norbert) szerepelt volna. A nemzetközi szövetség tervei szerint novemberben lenne a pótlás.

És hogy mit csinálnak a Zengő Alföld játékosai jelen pil­lanatban? Pontosan azt, amit más sportágakban is: otthon edzenek, futnak, erősítenek. Persze ez a fajta karbantartás nem pótolja a sportág legfontosabb edzését, a dobásokat. Erre viszont most a bezárt újszegedi létesítmény nem ad lehetőséget.

A válság befolyásolhatja a csapat anyagi helyzetét is: bár több lábon áll a klub, nem sejthető, hogy az önkormányzati és a támogatói szponzorációk helyzete miként alakul majd.

A félbeszakadt bajnokságot elvben június 30-ig még le­játszhatják a csapatok, ám ha addig játék nélkül hirdetnének elsőt, az a Szeged lehetne, hiszen azonos a pontszáma a Zalaegerszeggel, de az egymás elleni eredmény a Zengő Alföldnek kedvezne. Ezt a verziót azonban inkább elvetnék a szegediek, csak edzhessenek és játszhassanak.