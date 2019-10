Megizzadt a bajnok a Szedeák otthonában

A kihagyott ziccereket megbüntette a Falco KC Szombathely a Naturtex-SZTE-Szedeák ellen: a szegedi csapat sajnálhatja ezt az elveszített meccset, viszont Wirth Ádámék megmutatták, valóban többre képesek, mint amit Pécsett mutattak.

Szezonbeli első hazai mérkőzésén a bajnok Falco Szombathely csapatát fogadta a Naturtex-SZTE-Szedeák, a hazaiaktól hiányzott a bokasérülést szenvedett Vágvölgyi Ákos, a túloldalon Perl Zoltán viszont átöltözött – igaz, végül nem lépett pályára.

Jobban kezdett a címvédő, amely az első pár támadásából rendre kosarakat szerzett – viszont az idő teltével a Szedeák is belejött a játékba. Stefan Balmazovics és Ante Krapic is beszórt egy-egy triplát, így nem egyszer vezetett is az első játékrész során a Szedeák, a vendégeket pedig mintha túlzottan tisztelte volna a játékvezetői stáb is. A sikeres Bajnokok Ligája-selejtezőből érkező Falco mestere gyorsan lecserélte kezdőötösét, a mélyebb kerettel dolgozó szombathelyiek második sora is tartotta azonban a lépést.

Lényegesen jobban játszott a pécsi kezdéshez képest a Szedeák, Ante Krapic gyorsan tíz pont fölé jutott, a horvát légiós triplái után újra átvette a vezetést Andjelko Mandics csapata. 36-36 után kát hibát kihasználva meglépett a Falco, de előbb Kerpel-Fronius Balázs, majd Wirth Ádám is elsüllyesztett egy újabb hármast: a Szedeáknál már hét bedobott távolinál járt. Abszolút egyenrangú partnere volt a Falcónak a szegedi csapat az első félidőben, és csupán kétpontos hátrányban voltak a nagyszünetben Wirth Ádámék.

Kilencpontos vendégfutással kezdődött a második félidő, közel négy percig nem esett szegedi kosár, ezt Balmazovics triplája törte meg. A Falco magyar erősségei ekkor villogtak: Benke és Filipovity vezérletével több mint tíz pontra meglépett a szombathelyi csapat, szinte minden próbálkozásból kosár lett, így egy pillanat alatt nehéz helyzetbe került a Szedeák.

Az utolsó öt percre Kerpel-Fronius Gáspár kettő plusz egyes akciójának köszönhetően tízen belülre jött a Szedeák, viszont ekkor megint jött egy hiba, így 78-89-nél, négy perccel a vége előtt az utolsó szalmaszálba belekapaszkodva időt kért Andjelko Mandics. Ekkora ráadásul az ezen az estén remekül játszó Ante Krapicot is elveszítette a szegedi csapat, a horvát ugyanis egy ütközés után lent maradt. Hét pontnál még volt egy sansza a Szedeáknak, de kimaradt egy ziccer, Bíró viszont bedobott egy hármast, amivel gyakorlatilag eldöntötte a meccset: erre a meccsre büszke lehet a Szedeák, amely remek meccset játszott a bajnokcsapattal – de a szegediek trénere nem véletlen csapta földhöz a vizesflakont a végén, mert akár meg is lephette volna a Falcót csapata.

Naturtex-SZTE-Szedeák – Falco 90-100 (22-25, 24-23, 20-29, 24-23)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 2. forduló. Szeged, Újszegedi Sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Kapitány, Ádám, Balogh Gy.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Miliszavljevics 5/3, Wirth 8/6, BALMAZOVICS 22/9, KRAPIC 20/6, ASBURY 17. Csere: Kerpel-Fronius G. 10, Kerpel-Fronius B. 8. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Falco: HOOKER 17/9, Benke 9/3, Krivacsevics 8, FIIPOVITY 19/6, Reddic 14. Csere: Váradi 9/3, Washington 1, LAKE 15, Bíró 8/6. Vezetőedző: Gasper Okorn.

Kipontozódott: Váradi (39.).