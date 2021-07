Meglepetést okoztak remek játékukkal, élcsapatok figyeltek fel rájuk

Kettő mérkőzés maradt hátra a labdarúgó-Európa-bajnokság küzdelmeiből, meglepően jó teljesítményekből pedig eddig sem volt hiány. Mutatjuk, kik használhatják ugródeszkának a kontinensviadalt.

Egy válogatott-torna nem csak a megtiszteltetés miatt lehet fontos a labdarúgók életében, miszerint a hazájukat képvisel­hetik, hanem amiatt is, mert egy esetleges jó teljesítménnyel a szintlépés lehetősége adottá válhat. A részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon is akad­­tak „meglepetésemberek”, akik remek szereplésükkel több élcsapat figyelmét is felkeltették.P. Schick, Csehország

Mikor ez a cikk íródik, akkor Patrik Schick 5 góllal az Európa-bajnokság ezüstcipőse. Nem sokan gondoltuk volna ezt a torna előtt, ám a cseh csatár az Eb-n bizonyított. Erős, technikailag képzett támadó, aki igazi vezér típus, és a torna egyik, ha nem a legszebb gólja is az ő nevéhez fűződik. Nem véletlenül keltette fel több Premier League-ben szereplő csapat érdeklődését, amelyek közül legerősebben a West Hamről hallani, ráadásul Schick nyilatkozataiból is sejteni lehet, hogy a gólvadász szívesen kipróbálná magát az angol bajnokságban.

A. Isak, Svédország

Gólt nem szerzett, de ravasz, váratlan megoldásaival üde színfoltja volt a svéd labdarúgó-válogatottnak a Real Socie­dad csatára, Alexander Isak.A 192 centiméter magas, rendkívüli sebességgel rendelkező támadó iránt többek között a Real Madrid, az Arsenal, és a Chelsea érdeklődik, ám érdemes megjegyezni, hogy szerződésében – amelyből még 3 év hátravan a Sociedaddal – egy 70 millió eurós kivásárlási ár szerepel.

J. Doku, Belgium

Noha csak két mérkőzésen játszott, ez elég volt arra, hogy felkapjuk a fejünket Doku teljesítményére. A 21 éves szélső a Rennes játékosa, az Anderlechttől igazolt Franciaországba tavaly nyáron. Az Európa-bajnokságon a finnek elleni győzelem alkalmával 74 percet, az olaszok ellen pedig egy egész meccset kapott. Utóbbin bár csapata kiesett, ő kiemelkedőt nyújtott, cseleivel oroszlánrészt vállalt a belga támadások felépítésében. Dokuval kapcsolatban a legintenzívebben a Liverpool érdeklődéséről hallani, amely Sadio Manét pótolná a fiatal belgával, feltéve, ha a szenegáli klasszis távozna a vörösöktől.

D. Dumfries, Hollandia

Robusztus testalkat mellé páratlan gyorsaság és ügyesség társul a PSV szárnyvédőjénél, Denzel Dumfriesnél, aki a csoportmérkőzések alatt egyenesen berobbant a köztudatba, és a hollandok 4 mérkőzése közül csak az észak-macedónok ellen nem játszott végig. Az ukránok elleni első, és az osztrákok elleni második csoportmeccsen is betalált, míg gólpasszokat is kiosztott, így nem csoda, hogy a kérői között szerepel az Everton, és a tavalyi olasz bajnok Inter is. Meglepő lenne, ha a következő idényt is az Eredivisie-ben kezdené meg.

K. Dolberg, Dánia

Az első két mérkőzésen nem játszott, majd előbb csereként, aztán kezdőként kapott szerepet Poulsen helyén az OGC Nice játékosa, Kasper Dolberg, aki amint a kezdőbe került, egy duplával hálálta meg Kasper Hjulmand bizalmát. A dánok 12-ese Csehország ellen is betalált, és ha még egy gólt lő, ő lehet az Európa-bajnokságok legeredményesebb dán játékosa. Dolberg legélénkebb udvarlójának a Chelsea tűnik, amely a minden bizonnyal Werner mögé, a valószínűleg távozó Abraham helyére igazolná le a 23 éves csatárt.