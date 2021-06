Megnyitották a tavalyról idénre halasztott labdarúgó-Európa-bajnokságot

Elrajtolt a mezőny, belekezdtek az Európa legjobb futballválogatottja címért vívott harcba a csapatok a 2020-ról idénre halasztott Európa-bajnokságon, amelynek megnyitóját követően már a kontinensviadal első találkozóját is lejátszották.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonyék tovább fokozzák a zűrzavart

aPattogjon a labda, záporozzanak a lövések, buzdítsanak a szurkolók! A felsoroltak közül talán az utolsónak van a legna­gyobb jelentősége, ugyanis a tavalyról 2021-re halasztott labdarúgó-Európa-bajnokság tegnapi megnyitóját és az azt követő Törökország–Olaszország mérkőzést (amely lapzártánk után ért véget) már nézőközönség előtt rendezték meg a római Stadio Olimpicóban.A 16. kontinensviadalt ter­­mészetesen megnyitóünnep­séggel kezdték meg, ahol lát­­ványos performance-t láthattunk, amelyben a labdák játszották a főszerepet. Minden résztvevő ország zászlajával készítettek egyet, amelyek a levegőben lebegtek, és a római stadion tetejéről is ereszkedtek le emberek, valamint a tűzijáték sem maradhatott el.

Nessun Dorma, ami tükörfordításban körülbelül annyit tesz: nincs alvás. Énekelte Andrea Bocelli és természetesen a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság We Are The People című dala is felcsendült – még ha csak virtuálisan is –, amelyet a holland lemezlovas, Martin Garrix, és a U2 zenekar frontembere, Bono jegyez.

Bocelli számára egyébként nem idegen a futballpálya, korábban az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő, és 2016-ban mindenki legnagyobb meglepetésére az olasz Claudio Ranier vezetésével bajnoki címig menetelő Leicester City győzelménél is felcsendült a tenor gyönyörű hangja.

Ami viszont idegenként hathat, az nem más, mint hogy az AS Roma és a Lazio otthona, a Stadio Olimpico csak 25 százalékos kihasználtsággal üzemel. Ez azt jelenti, hogy az eredetileg közel 70 ezer ember befogadására képes stadionban a járványügyi intézkedéseket be­­tartva ezúttal csak 16 ezer ember látogathatott ki megtekinteni az nyitóünnepséget és a nyitómeccset.

A torna első mérkőzését Tö­­rökország és Olaszország játszotta, ez a találkozó lapzártánk után ért véget. A magyar csapatért is lesz lehetőségünk szurkolni, Marco Rossi legénysége június 15-én, kedden 18 órától kezdi meg szereplését hazai pályán, Portugália ellen.