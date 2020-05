Mégsem vonul vissza

Társaival együtt Balatonfűzfőn készül a SZUE versenyzője, Olasz Anna nyílt vízi úszó, aki úgy tervezi, hogy a tokiói olimpia után befejezi a pályafutását. A játékok halasztásával sportolói karrierjének a vége 2021-re tolódott.

– Először az ob maradt el, majd nemzetközi versenyek, végül elhalasztották az olimpiát, így volt idő erre lelkileg felkészülni – idézi az MTI a Kossuth rádiónak interjút adott világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes versenyzőt. – Azóta is próbálom pozitívan nézni a történéseket, bár jó lett volna, ha már a válogatóverseny után történik a halasztás, könnyebb lett volna a következő egy évbe úgy belevágni, hogy már tudom, résztvevő vagyok – folytatta a szegedi klasszis, aki úgy tervezte, a 2020-as tokiói olimpia után visszavonul.

– Ezt is úgy fogom fel, hogy kaptam még egy évet az úszásban. Ezzel együtt hamarosan 27 éves leszek. Továbbra is szeretek úszni, elkezdtem már tervezni a jövőmet – fogalmazott a sportoló, aki lemaradt a londoni olimpiáról, majd úgy tűnt, Rióban sem lehet ott, vé­­­gül aztán 2016-ban indulhatott, most pedig még ugyancsak nincs indulási joga.

A szegedi úszó elmesélte, hogy pár hete még úgy gondolták, a legközelebbi alkalom, amikor úszni mehetnek, az va­­­lamikor nyílt vízen, a Maty-éren vagy a Balatonon lehet, de miután minden magyar válogatott versenyzőnek negatív lett a koronavírustesztje, elkezdődhettek a medencés tréningek. A vidékiek Balatonfűzfőn, a fővárosiak Budapesten készülnek.

A jövővel kapcsolatban vé­­gül még nyitva hagyott egy kiskaput, amikor úgy fogalma­zott, még nem száz százalék, hogy a tokiói játékok után szögre akasztja a sapkát és az úszószemüveget, de mint hozzátette: már szeretne elkezdeni dolgozni – a sport mellett akar maradni – és folytatni az egyetemi tanulmányait is.