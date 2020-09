Megszorongatta a Pécset a Makó – GALÉRIA

A MOL Magyar kupa első fordulóját csak a Hódmezővásárhelyi FC élte túl, amely idegenben tudott nyerni. A Szeged-Csanád GA találkozója elmaradt, a Makó pedig büszke lehet a Pécs ellen mutatott játékára, és a Mórahalom is jól tartotta magát a Gyöngyös ellen.

Öt csapat indult volna harcba Csongrád–Csanád megyéből a MOL Magyar kupa 1. fordulójában azért, hogy a legjobb 64 csapat közé jusson: pénteken estére azonban eldőlt, csak négy lép pályára. A Hódmezővásárhelyi FC-t kivéve mindenkire nálánál magasabb osztálybeli csapat várt a 128 között.

Közbeszólt a vírus

Péntek este már úton volt a Szeged-Csanád Grosics Akadémia Veszprémbe, azonban még az úton érte a csapatot a hír, nem játszanak szombaton. Az ok nem más, mint az, hogy a Veszprém öt játékosa is pozitív koronavírus-tesztet produkált, így a hazai csapat kérésére elmaradt a találkozó, amelyet október 7-én, 14 órától pótolnak. A szegediek a kupameccs helyett edzést iktattak be Székesfehérváron.

Jó hangulatban

Már pénteken elutazhatott a Hódmezővásárhelyi FC a Győr-Moson-Sopron megyei Abdára, ahol egy kellemes hangulatú falunap keretein belül fogadták a vásárhelyieket. Szűcs Róbert csapata végig irányította a meccset, a masszívan játszó, védekezésre berendezkedett Abda ellen már jóval korábban is megszerezhette volna a vezetést a HFC. Ez végül a 82. percben történt meg, a hősiesen küzdő Abdának nem engedett helyzetet a HFC, amely teljesen megérdemelten jutott tovább, gólja mellett kapufáig is jutottak Weszelovszkyék. A végén ugyan háromszor is villant a piros, de egy barátságos, jó hangulatú meccs volt, a két klub pedig jó viszonyt ápol egymással, ennek értelmében télen a tervek szerint az Abda jön Vásárhelyre edzőmeccsre.

Biztató játék

Az NB II-es Pécs ellen kiváló első félidőt produkált a Makó, amely olykor meleg pillanatokat okozott a másodosztályban eddig jól szereplő ellenfelének. Kétszer is nagy szükség volt Hermány nagy védésére, de nem hozott gólt az első félidő. A szünet után azonban gyorsan kétszer is betalált a PMFC, előbb egy szöglet utáni kapufáról kipattanó labdát kotortak be a vendégek, majd Batizi-Pócsi szúrt bele jól egy lövésbe. Innen sem volt még minden veszve a Makónak, Babolek kapufája után másképp is alakulhatott volna a meccs, amelyet végül 3–1-re nyert meg a Pécs, de a kétosztálynyi különbség nem mindig látszott a pályán, büszkén vonulhatott le a pályáról a Makó, a hagymavárosi csapat erőfeszítéseit a szurkolók is díjazták, akik vastaps kíséretében köszönték meg a játékot a makóiaknak.

Egy hiba elég volt

Remekül játszott a Mórahalom az NB III-as Gyöngyös ellen az első félidőben, sőt, egy óra játék után is jól működött mindaz, amit a Mórahalom szeretett volna megvalósítani ezen a mérkőzésen. Ekkor azonban elég volt egyetlen kihagyás, amit a Heves megyeiek azonnal megbüntettek, egy pillanatnyi figyelmetlenség után máris előnyben voltak a vendégek. Ebben a tíz percben el is döntötte a meccset a Gyöngyös, ugyanakkor a homokhátiak emelt fővel jöhettek le a pályáról.

Vállalható játék

Az NB II-es Haladás ellen koncentrációs hibákat követett el az SZVSE, amelyben több fiatal is lehetőséget kapott. A szombathelyiek egy bombagóllal szereztek vezetést, majd a szünet előtt meg is duplázták előnyüket, és továbbjutottak. Így tehát három megyei csapat is búcsúzott a sorozattól.

Abda SC–Hódmezővásárhelyi FC 0–1 (0-0)

Abda, 400 néző. Vezette: Miráki Gábor (Kiss, Lovas).

Abda: Boráros – Nagy Á. (Bodor, 64.), Korsós, Kozma, Balogh L., Kovács Zs. (Gál, 60.), Jász, Pintér, Szücs G. (Szekeres, 78.), Tóvizi, Árbik. Edző: Kovács Zsolt.

HFC: Weszelovszky – Tóth J., Darida, Selyem (Gyüre, a szünetben), Bata, Tapiska, Orosz, Ludánszki, Katona, Orovecz (Mohácsi, 58.), Forró. Edző: Szűcs Róbert.

Gólszerző: Bata (82.).

Kiállítva: Kozma (84.), ill. Katona (87.), Bata (92.).

Makó FC–PMFC 1–3 (0-0)

Makó, 800 néző. Vezette: Takács Tamás (Vrbovszki, Pogonyi).

Makó: Szalkai – Belanka, Juhász, Seres (Molnár O., 85.), Horváth E. (Tamaskó, 66.), Babolek, Varga R. (Rabecz, 77.), Zámbori, Magyar, Sirokmán, Gémes. Edző: Siha Zsolt.

PMFC: Hermány – Németh, Keresztes (Rácz, a szünetben), Grabant, Óvári, Gajág, Bohata (Adamcsek, 60.), Archie, Batizi-Pócsi (Tihanyi, 66.), Hegedűs, Króner. Edző: Vas László.

Gólszerző: Rabecz (81.), ill. Németh (47.), Batizi-Pócsi (49.), Adamcsek (76.).

Mórahalom VSE–Gyöngyösi AK 0–3 (0-0)

Mórahalom, 300 néző. Vezette: Tóth Róbert (Váczi, Tasnádi).

Mórahalom: Vígh – Vincze (Suhajda, 75.), Baji, Papp D. (Malatinszki Á., 69.), Budai, Király, Kiss M. (Malatinszki D., 81.), Kemenczés, Dobák T., Bokányi, Szalma. Edző: Hódi Mihály.

Gyöngyös: Erdei (Szalay, 38.) – Ambrose (Fodor, 81.), Földi, Májer, Pölöskei, Eichenvalder (Botos, 75.), Molnár M., Telinger, Tarnai, Borbély, Csillik. Edző: Simon Antal.

Gólszerző: Ambrose (65., 75.), Pölöskei (73.).

SZVSE–Szombathelyi Haladás 0–3 (0–2)

Mórahalom, 200 néző. Vezette: Dolnegó Bálint – ? (Sinkovicz, Volentics).

SZVSE: Leindler – Kormányos (Bakó, 76.), Vastag, Pócs, Csanádi (Kelemen B., 81.), Göncző, Dóra, Kelemen V., Papp (Mészáros, 76.), Zsoldos, Jurcsek. Vezetőedző: Kelemen Balázs.

Szombathelyi Haladás: Verpecz I. (Simon, 80.) – Tóth D., Tóth B. (Tóth M., 74.), Devecseri, Rácz, Doktorics (Schuszter, 66.), Horváth, Kelemen D., Németh J., Németh M., Jancsó.

Vezetőedző: Mátyus János.

Gólszerzők: Rácz (15., 83.), Tóth B. (35.).

Nyilatkozatok: