Megyeegy: nem botlott a Tiszasziget – GALÉRIA

Jegyzőkönyvek, jók és nyilatkozatok a Csongrád-Csanád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 8. fordulójából.

A megyei I. osztály kiemelt mérkőzésén otthontartotta a három pontot a Tiszasziget: Bernát Péter csapata így a fordulót követően is maradt a tabella első helyén. A küzdelmes meccsen Kökény Tamás szép átlövésével szerzett vezetést a hazai csapat, majd a második félidőben az ő csúsztatása után lőtte ki Godó a bal alsót, amivel érdemben el is dőlt a meccs. A találkozó végén a szabálytalanságok kerültek előtérbe, a Bordány kilenc emberrel fejezte be a meccset.

Kiütéses sikerével továbbra is tapad a Makó, amely egy tucatszor terhelte meg az UTC kapuját: a makóiaknál mesterötöst szerzett Juhász Jónás, míg Gémes Bence háromszor volt eredményes, a Makó pedig már ötvennél is több gólt szerzett.

Zsinórban hatodjára nyert a Szentes, a Kinizsi ezúttal az Apátfalvát kapta el egy gólokban gazdag meccsen, ezzel a Kurca-partiak állnak a tabella harmadik helyén, és legközelebb Makón vár rájuk rangadó.

Idegenben tudott javítani az Algyő, amely Mórahalomról hozta el a három pontot, és szintén idegenben győzött az SZVSE II. is, amely Kiskundorozsmán örülhetett a győzelemnek.

Megvan a Csongrád első pontja, Dósa-Rácz Pál csapata ugyanis Székkutason játszott döntetlent, habár mindkét együttesnek megvolt a lehetősége a győzelemre is. Szűk húsz perccel a vége előtt vezetett, végül azonban pont nélkül maradt a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. otthonában a Hódmezővásárhelyi FC II., a szegedi fiatalok három elveszített bajnoki után tudtak nyerni újra.

Tiszasziget–Foliaplast-Bordány SK 2–0 (1-0)

Tiszasziget, 200 néző. Vezette: Csöngető Endre – jól (Kiss R., Gera).

Tiszasziget: Czirják – Szűcs T., Papp Á., Szilágyi (Fődi, 77.), Skribek B., Bálint D., Skribek Á., Albert, Farkas F., Kökény (Bánóczki, 71.), Godó. Játékos-edző: Bernát Péter.

Bordány: Vasas – Fodor, Mihalkó (Káposzta, 31.), Fátyol (Popovics, 59.), Kis L. (Denkovity, 76.), Ábrahám (Abadzic, 64.), Visnyei, Márki, Lőrinc, Nagy Torma (Szücs D., a szünetben), Szücs Sz. Edző: Tóth János.

Gólszerzők: Kökény (11.), Godó (58.).

Kiállítva: Abadzic (84.), Popovics (87.).

Jók: Szűcs T., Bálint D., Farkas, Skribek Á., Kökény, ill. Káposzta, Márki.

Bernát Péter: – Mezőnymunkában sikerült az ellenfelünk fölé nőni, ez két szép gólban megmutatkozott. Dolgozunk tovább.

Tóth János: – A jobb eredményhez tőlünk is több kellett volna, de szerencsésen nyert a Tiszasziget.

Kiskundorozsma–SZVSE II. 2–4 (1–1)

Szeged-Kiskundorozsma, 50 néző. Vezette: Kócsó Tibor – gyengén (Burzon, Tihanyi).

Kiskundorozsma: Koncz P. – Ottlik Máté, Molnár K., Papp N. (Kalapács, 59.), Bodonji, Szecskó, Ottlik Márk, Molnár O. (Veszelka, 59.), Lóki, Szilágyi (Cseh, 65.), Fülöp Á. Edző: Szabó Zsolt.

SZVSE II.: Miklós – Festő-Szabó, Pető, Márki, Bozsó (Huszár, 78.), Horváth H. (Faragó N., 85.), Kovács P., Rózsa (Varga K., 79.), Pióker Ti. (Hornyák, 87.), Baka (Szabó Á., 90.), Görbe. Edző: Terjéki Tamás.

Gólszerzők: Festő-Szabó (23., öngól), Kalapács (67.), ill. Rózsa (22.), Pióker Ti. (59.), Kovács P. (72., 11-esből), Baka (89.).

Jók: senki, ill. Horváth H., Pető, Görbe.

Szabó Zsolt: – Mindent megtettünk, hogy az ellenfél nyerjen. Ekkora egyéni hibák nem férnek bele, ha akarunk valamit, szégyellhetjük magunkat.

Terjéki Tamás: – Ragyogó futballidőben, feszült hangulatú, sokgólos mérkőzés kerekedett az összecsapásból. A kezdeti bizonytalanságainkat sikerült menet közben orvosolni, onnantól irányítani tudtuk a játékot. Mindig jó érzés, mikor viszontlátom a pályán az öltözőben megbeszélteket, gratulálok a srácoknak!

Mórahalom–Algyő 0–2 (0–0)

Mórahalom, 250 néző. Vezette: Nagy Attila – jól (Váczi, Juhász).

Mórahalom: Vígh – Budai, Baji, Papp D., Király (Suhajda, 76.), Kiss M. (Gercsó, 86.), Kemenczés, Malatinszki D., Malatinszki Á. (Trója, 70.), Bokányi, Szalma. Edző: Hódi Mihály.

Algyő: Siska – Rádi, Bozóki, Pénzváltó, Varga G. (Jernei, 76.), Daróczi, Lajkó, Deák, Kovács M. (Pataki, 80.), Fórizs (Szil, 62.), Molnár G. (Molnár Sz., 62.). Edző: Podonyi Norbert.

Gólszerzők: Molnár G. (48.), Szil (85.).

Jók: Vígh, ill. mindenki.

Hódi Mihály: – Hetek óta nem lehet panaszom az edzésmunkára, mégsem jön vissza semmi a gyakoroltakból. Megérdemelt vereséget szenvedtünk, szó szerint szenvedtünk. A jövőben bátrabbnak kell lennünk.

Podonyi Norbert: – Taktikusan és okosan játszottunk, elégedett vagyok a csapat teljesítményével.

Szentesi Kinizsi–ContiTech-Apátfalva 4–3 (2–1)

Szentes, 250 néző. Vezette: Kőhalmi Attila – jól (Gargya, Farkas T.).

Szentesi Kinizsi: Tóth L. – Légrádi, Koncz, Antman (Bartucz, 70.), Lőrincz, Prozlik, Lázár (Köteles, 71.), Szarvas, Kerepeczki (Vincze, 87.), Szeles (Varga A., 59.), Bertók G. (Plenter, 88.). Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Apátfalva: Köteles – Pataki (Mátó, 71.), Varga V. (Varga Cs., a szünetbem), Rakity, Frank, Béres (Bány, 74.), Beke, Bartucz, Kardos, Juhász (Horváth K., 71.), Kóródi. Edző: Frank Csaba.

Gólszerzők: Bertók G. (31., 53., 67.), Légrádi (39., 11-esből) ill. Kardos (12.), Béres (71., 11-esből), Frank (94., 11-esből).

Jók: Bertók G., Légrádi, ill.

Koncz Zsolt: – Visszafogott kezdés után átvettük a kezdeményezést, a győzelmünk nem forgott veszélyben. Sajnálom a két jogos tizenegyest a végén.

Frank Csaba: – A motiváltabb csapat nyert. Az alapokat már leraktuk, még a téglák nem kerültek a helyére. Ezáltal remélem, az ipartestületből nem jelent fel senki.

UTC–Makó FC 0–12 (0–3)

Szeged-Újszeged, 100 néző. Vezette: Bálint Dániel – jól (Juhász, Kis M.).

UTC: Mészáros L. – Nagyfalusi, Szántó, Nagy-Pál, Péczely (Sarnyai, 58.), Mohammadreza, Sós, Mágocsi (Fekete, 49.), Pusztai, Balogh D., Pesti. Edző: Pálfy Zoltán.

Makó: Garamvölgyi – Belanka, Juhász, Seres, Tamaskó, Babolek (Molnár O., 70.), Varga R. (Illés, 56.), Zámbori (Tóth T.,70.), Magyar (Horváth E., 60.), Sirokmán, Gémes (Rabecz, 70.). Edző: Siha Zsolt.

Gólszerzők: Gémes (2., 17., 55., a másodikat 11-esből), Babolek (34.), Juhász (48., 52., 61., 67., 83.), Tamaskó (50., 57.), Horváth E. (82.)

Jók: Sós, Pesti, ill. mindenki.

Pálfy Zoltán: – Sejtettük, hogy mi vár majd ránk. Olyan volt, mint egy gyökérkezelés, fájdalmas és hosszú.

Siha Zsolt: – Szeretném megköszönni a szép létszámban ellátogató szurkolóinknak, hogy futballhangulatot teremtettek a Kertész utcában, nem volt egyszerű. Profi módon álltunk a meccshez, a ziccereink egyharmadát kihasználva magabiztosan nyertünk.

Székkutas–Csongrád-Kunság Aszfalt 1–1 (1–1)

Székkutas, 150 néző. Vezette: Krajcsovicz Zsolt – jól (Szigeti, Zsótér).

Székkutas: Kovács I. – Kis Á., Borbás, Barna (Bartyik N., 56.), Kis D., Daraki, Kovács R., Kolozsvári, Szabó I., Rakozov (Bujáki, 79.), Szabó M. Játékos-edző: Bartyik Norbert.

Csongrád: Stankovics – Kanász-Nagy, Mészáros M., Sándor (Ormándi, a szünetben), Szőrfi, Szántai-Kis, Berkes, Deli, Túri (Jovan, 79.), Borda, Lévai (Farkas M., 58.). Edző: Dósa-Rácz Pál.

Gólszerzők: Kis Á. (29.), ill. Deli (22.).

Jók: Kis Á., Szabó M., Borbás, ill. Szőrfi, Borda, Kanász-Nagy.

Bartyik Norbert: – Saját magunktól vettünk el két pontot, az első félidőben le kellett volna zárnunk a mérkőzést, a végén pedig még örülhettünk az egy pontnak.

Dósa-Rácz Pál: – Jelenlegi helyzetünkben nagyon örülnünk kell az egy pontnak, mégis van hiányérzetem. Bízom abban, hogy ez a bravúr hitet ad a játékosaimnak a folytatásra.

Szeged-Csanád GA II.–HFC II. 4–2 (0–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, gyakorlópálya, 150 néző. Vezette: Kakuk Szabolcs (Juhász, Minda).

Szeged-Csanád GA II.: Sági – Paublusztig, Lestyán, Bohák, Ábrahám, Vincze Zs., Szűcs Zs., Gulyás (Csípai, 88.), Vajda, Torda, Bokros. Edző: Muzsnay Zsolt.

HFC II.: Kandó – Rau, Pacskó (Bánfi, a szünetben), Győrfi (Paku, 76.), Sindel, Mezei, Nagy A. (Rostás, a szünetben), Selyem, Ugrai, Molnár Á., Mohácsi. Edző: Vinnai István.

Gólszerzők: Gulyás (56.), Szűcs Zs. (73.), Vincze Zs. (80., 82.), ill. Mohácsi (22., 72.).

Jók: mindenki, ill. Rau.

Muzsnay Zsolt: – Gratulálok a srácoknak, hiszen vesztes állásból tudtak fordítani, kiváló mentalitással futballoztak, ez a hozzáállás mindent eldöntött.

Vinnai István: – Az első félidőben el kellett volna döntenünk a mérkőzést. A második félidőben analfabéta gólokat kaptunk.

A 9. forduló programja:

Szombat, 14 óra: Hódmezővásárhelyi FC II.–Tiszasziget. 14.30: SZVSE II.–Szeged-Csanád GA II., Makó FC–Szentesi Kinizsi, ContiTech-Apátfalva–Mórahalom, Algyő–Kiskundorozsma, Csongrád-Kunság Aszfalt–UTC. Vasárnap, 14.30: Foliaplast-Bordány SK–Székkutas.