Megyekettő: küzdelem dominált a rangadón

A Csongrád-Csanád megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában Deszken rendezték a kiemelt meccset, amelyen a Sándorfalva volt a vendég.

1–1-es döntetlennel zárult a Csongrád-Csanád megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság rangadója a 7. fordulóban. Klasszikus derbit hozott a Sándorfalva deszki vendégjátéka, ugyanis a listavezető az egy ponttal lemaradt második helyezett otthonában már a 16. percben vezetést szerzett. Tápai Gergely a 16-oson belül sarokkal tolta meg a labdát a védők között, majd talált a kapuba. Kevesebb, mint tíz minutumot kellett várni a hazai egyenlítő találatra, ugyanis a 25. percben egy kavarodás után – a kapufáról visszapattanó labdát – Adamov Filip talált be. A küzdelem dominált, a játékképét a pályán keresztbe fújó szél is befolyásolta. A második félidőben a Deszk több helyzetet is kialakított, végül döntetlennel zárult az összecsapás.

Mindszent tizenegyesgóllal kapott ki az FK 1899 Szeged, a hazaiak a győzelmet Sziver Zsoltnak ajánlották, akit a szünet előtt mentő vitt el, ugyanis elszakadt a keresztszalagja.

A Tömörkény továbbra is hibátlan, mind a hat meccsét megnyerte, ezúttal a Makó II. otthonában.

Deszk–Sándorfalva 1–1 (1–1)

Deszk, 80 néző. Vezette: Dobó Attila – közepesen (Farkas T., Juhász M.).

Deszk: Szabó G. – Németh, Győri (Szécsi, a szünetben), Grósz, Kálmán (Papp P., 57.), Dongó, Varnyú, Adamov F., Török (Táncos (57.), Fülöp, Huszti (Kozma, 82.). Edző: Papp Endre.

Sándorfalva: Lippai P. – Ézsiás, Borgulya, Tóth J., Csikós (Landler, 76.), Tóth L., Tápai (Gégény, 69.), Kalapács, Kiss S., Darlaczi, Krajnyák A. (Szűcs, 79.). Edző: Gonda László.

Gólszerzők: Adamov F. (25.), ill. Tápai (16.).

Jók: Szabó G., Huszti, Adamov F., Fülöp, Németh, ill. mindenki.

Papp Endre: – Bölcsebb maradok, ha nem nyilatkozom mindenről. Amíg a helyzeteink kihagyjuk, addig megérdemelten veszítünk pontokat.

Gonda László: – A rangadókra jellemző küzdelem dominált a mérkőzésünkön a szép játék helyett, amely meghozta nekünk az egy pontot. Megőriztük veretlenségünket, reális végeredmény született.

Zákányszék–Csengele 1–2 (0–1)

Zákányszék, 50 néző. Vezette: Gargya Balázs Gábor (Juhász Sz., Minda).

Zákányszék: Fekete – Ambrus (Bende), Dani, Mityók, Fodor, Paksi (Borbás D.), Danicsipak, Tománovity, Seress, Tanács (Papdi N.), Jójárt. Játékos-edző: Kuti Ákos.

Csengele: Mihályi – Kovács Zs., Kócsó (Longa), Dorogi (Kiss T.), Csige, Nagy T., Nagymihály, Lesták, Helembai (Bera), Tóth Szi., Szikora (Csúri). Edző: Kun-Szabó Tibor.

Gólszerzők: Danicsipak (77. – 11-esből), ill. Dorogi (5. – 11-esből), Nagymihály (87.).

Jók: Seress, ill. Kovács Zs., Nagy T.

Makó FC II.–Tömörkény 0–1 (0–0)

Makó, 100 néző. Vezette: Mucsi Zsolt (Burzon, Kakuk).

Makó FC II.: Fazekas – Vajna, Giba, Molnár O. (Baranyi), Cseszkó, Bakos (Guti), Vas, Farkas D., Molnár D., Czebe, Bán (Szilvási). Edző: Koczkás Zoltán.

Tömörkény: Sallai Sz. – Fodor, Janó, Bugyi I., Ocskó (Juhász K.), Pigniczki (Kovács K.), Sarusi, Bencsik (Pozsár), Magyar T., Gulyás, Losonczi. Edző: Sallai Róbert.

Gólszerző: Sarusi (83.).

Jók: senki, ill. mindenki.

Mártély–Csanytelek 4–1 (3–0)

Mártély, 50 néző. Vezette: Szeles Ádám (Nagy G., Szarka).

Mártély: Nagy Abonyi – Magyar L. (Kulima), Sibán, Papp Z., Juhász G. (Borbás Zs.), Borbás Á., Meszlényi, Nagy G. (Sörös), Kovács A., Juhász S., Kovács Á. Játékos-edző: Borbás Zsolt.

Csanytelek: Boda – Nagy B. (Bátki), Siha, Faragó, Kurucz (Borák), Gyöngyösi, Czombos, Moszheim (Lévai), Tolnai, Gyöngyi (Papp D.), Deák. Játékos-edző: Forgó Tamás.

Gólszerzők: Papp Z. (3.), Kovács A. (21.), Meszlényi (44., 83.), ill. Czombos (78.).

Jók: Borbás Á., Kovács A., Meszlényi, ill. senki.

Mindszent–FK 1899 Szeged 1–0 (0–0)

Mindszent, 100 néző. Vezette: Kádár Németh Zoltán (Vincze B., Barna).

Mindszent: Kovács T. – Galambosi, Szobácsi, Tóth Z., Antal, Ménesi, Szabó J., Csikós (Hevesi), Sziver (Szabó B.), Szőke (Pável), Csatlós (Mucsi). Edző: Bartucz Sándor.

FK 1899 Szeged: Pluhár – Bürgés (Szélpál), Zsilák M., Dóra J., Mucsi R., Csuka, Hegyesi P. (Szőcs), Lengyel, Palócz (Dézsi), Heredea, Sisák. Játékos-edző: Herczeg Gábor.

Gólszerző: Csatlós (49. – 11-esből).

Jók: mindenki, ill. Dóra J., Palócz, Csuka.

St. Mihály–Földeák 4–2 (1–1)

Szeged-Szentmihály, 100 néző. Vezette: Burzon Márk (Kádár Németh, Vida).

St. Mihály: Garamvölgyi (Vér) – Csobán R., Csobán K., Bacsa (Kovács B.), Belaidi (Magyar B.), Mészáros M., Olajos (Magyari), Hufnágel, Antal, Klippel (Nagy N.), Fábián-Saleh. Megbízott edző: Szabó Dániel.

Földeák: Szénási – Molnár J. (Farkas D.), Nagy R., Zoppé, Barta, Orosz A., Varga D., Orosz G., Molnár Zs., Kardos (Simon G.), Megyaszai. Játékos-edző: Molnár Zsolt.

Gólszerzők: Olajos (10.), Belaidi (55.), Hufnágel (59., 62.), ill. Orosz G. (27.), Nagy R. (67.).

Jók: Hufnágel, Kovács B., ill. Orosz G.

Nagymágocs–Üllés 1–3 (1–0)

Nagymágocs, 80 néző. Vezette: Hideg Bence (Szeles, Barta).

Nagymágocs: Szenti Erik (Mihalecz) – Varga I. B., Szenti Endre, Ceglédi, Dallos-Szilágyi (Dékány), Dovics M., Kovács F., Szabó M., Tóth R. (Virágh), Mátyus (Varga II. B.), Czibulya (Molnár A.). Edző: Vadász Béla.

Üllés: Barakonyi – Sztojka, Király, Kormos A., Jánk, Gyuris M., Tóth T., Marofka, Bazsó F., Zámbori, Zádori Do. Játékos-edző: Bazsó Ferenc.

Gólszerzők: Szabó M. (31. – 11-esből), ill. Gyuris M. (53. – 11-esből, 89.), Bazsó F. (63.).

Jók: Dovics M., ill. mindenki.

A 8. forduló programja:

Szombat, 15 óra: Mártély–St. Mihály, Üllés–Balástya, Tömörkény–Zákányszék, FK 1899 Szeged–Földeák. Vasárnap, 15 óra: Csanytelek–Nagymágocs, Sándorfalva–Mindszent. 17 óra: Csengele–Deszk. Szabadnapos: a Makó FC II.