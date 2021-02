Méltó színvonalú első találkozót szeretne látni Szegeden Märcz Tamás

Hétfő délután óta a szegedi Tiszavirág Sportuszodában edzőtáborozik a magyar férfi vízilabda-válogatott, amely szombaton 15 órától (élő: M4 Sport) az aktuális olimpiai bajnok Szerbia ellen avatja fel a létesítményt zárt kapuk mögött. Ennek kapcsán Märcz Tamás szövetségi kapitánnyal beszélgettünk.

– Úgy haladnak a felkészüléssel, ahogy eltervezte?

– Amióta járványhelyzet van, azóta arról szól mindenki élete, hogy tervez, aztán meglátja, mennyit sikerült belőle megvalósítani. Így vagyunk mi is, van néhány kerettag, akiket különböző egészségügyi problémák miatt nem lehetett behívni. 21 fős keretünkből vé­­gül Konarik Ákos nem tudott velünk tartani sérülés miatt, de a Szegeden levők között is vannak néhányan, akik picit sérültek. Mindezeket leszámít­­va igen, elvégeztük azokat a feladatokat, amiket szerettünk volna, csütörtöktől pedig már a szerbekkel dolgozunk közösen.

– Mennyire elégedett az eddigi munkával?

– Szezon közben ritkán dolgozhatunk ennyit együtt, pláne ilyen kiváló körülmények között, mint Szegeden. Senki nem jár haza, több idő jut a munkára és pihenésre. Na­­ponta nagyjából kétszer két órát töltünk vízben, de egy órát szárazon is tréningezünk.

– Szinte elsőként léphettek be és vehették használatba az újonnan elkészült Tiszavirág Sportuszodát. Milyenek az első benyomásai a lé­tesítményről?

– Körbejártuk az egész uszo­­dát, nem csak azt az egy medencét, amit használunk, megnéztük a kiegészítő helyiségeket is, amelyeknek átgondolt, jó a kialakítása. Az ország legszebb és legmodernebb uszodája épült fel Szegeden, amelyet megérdemelt már régóta a város úszó- és vízilabda társadalma.

– Szombaton 15 órakor Szerbia ellen uszodaavató. Kettőzött erővel készülnek?

– Hatalmas presztízst ad a találkozónak, hogy a regnáló olimpia bajnok, Szerbia lesz az ellenfél, szóval nagyon várom. Plusz ez lesz az első meccs az uszodában, ez külön öröm. Mél­­tó helye lesz a mérkőzésnek a Tiszavirág Sportuszoda, egy méltó színvonalú találkozóval szeretnénk megnyitni, természetesen győzelemmel.

– Van szegedi tagja is a válogatottnak, Sánta Dániel, aki center, akárcsak ön volt. Jól dolgozik?

– Dani maximálisan kihasználja a kapott lehetőséget, na­gyon odateszi magát, ahogy a legutóbbi összetartáson is. Örömteli, hogy van velünk egy hazai játékos is, Szeged városa büszke lehet a kerettagságára. Azt pedig még meglátjuk, hogy húzhat-e sapkát szombaton.

– Ezen a héten rendezik a hollandiai Rotterdamban az olimpiai kvalifikációs tornát. Több nem várt eredmény is született már, melyik lepte meg a legjobban?

– A németeket sokkal előrébb vártam, róluk azt gondoltam, hogy borsot törhetnek majd a többi esélyes orra alá. Ettől már eltávolodtak, hogy ott legyenek a legjobbak között. Az orosz siker is meglepett Horvátország ellen, de említésre méltó a holland és grúz csapat szereplése is, ami azt erősíti, hogy nem szűkül, hanem tágul a mezőny.