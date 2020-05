Mielőtt kézilabdázni kezdett, többször jugoszláv bajnok úszó volt

Ötvennyolc napja a magyar kupa negyeddöntőjében lépett utoljára pályára tétmérkőzésen a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, így nem csoda, hogy az együttes másodedzőjének, Marko Krivokapicsnak már annyira hiányoznak a meccsek és a hangulat, hogy a televízió előtt éli újra a szezon legnagyobb sikereit. Szerencsére volt belőlük bőven.

Akárcsak Juan Carlos Pastor ve­­zetőedző, segítője, Marko Krivokapics is 2013 nyarán igazolt a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatához. – Amióta Szegedre érkeztem, óriási fejlődésen ment keresztül a csapat és a szurkolóink is, fantasztikus hangulatot teremtenek mindig az újszegedi sportcsarnokban, amivel most már mindenki tisz­tában van egész Európában – dicsérte az egész MOL-PICK Szeged-családot a korábbi kiváló kézilabdázó, a szegediek jelenlegi másodedzője.

– Annyira hiányzik már min­­den, hogy egyre több meccsünket nézem meg a tévén. Teljesen felhangosítom, hogy a szurkolók hangulata átjöjjön, így egy picit ez olyan, mintha a sportcsarnokban lennék. De nagyon rossz ezt most megélni, egyre jobban hiányzik az edzés, az izgalom, a meccsre készülés – árulta el a zentai szár­­mazású Krivokapics a klub élő videóinterjújában.

Bár csonka szezont tudhat maga mögött a MOL-PICK Sze­­ged a koronavírus-járvány miatt, március 11-ig több olyan mérkőzést is lejátszott, amely bizonyára többször előkerülhetett az elmúlt majdnem hatvan napban Marko Krivokapics otthonában. Rögtön ilyen a Bajnokok Ligája nyitófordulójában megrendezett Barcelona elleni hazai találkozó, amelyet végig vezetve, magabiztosan nyert meg az együttes 31–28-ra. A legnagyobb sikerként viszont valószínűleg a februári Paris Saint-Germain elleni összecsapást élte meg, amely meccsen hatgólos hátrányból fordított, és nyert végül 32–29-re a Szeged az újszegedi sportcsarnokban csodálatos hangulatban.

Azt is elárulta, hogy nem ké­­­­­zilabdázni kezdett el először, sikeres úszó volt, többszörös baj­­nok. Bár nem voltak versenysportolók a szülei, ő és öccse – Milorad, aki éveken át játszott a PICK-ben – azok lettek.

– Úszóként kezdtem, jól is ment, hiszen utánpótlásszinten jugoszláv bajnok voltam. Kö­­zel hét évig űztem a sportágat, amikor váltottam. Apukám futballozott, anyukám atletizált, de nem űzték magas szinten, így mi az öcsémmel, Miloraddal voltunk a családunkban az első élsportolók – jegyezte meg a 44 éves tréner, majd hozzátette, a zentai sportolók titka valószínűleg az alázatosság, azért adhatott a kisváros rengeteg nagyszerű sportolót a világnak.