Milos Miliszavjlevics helyett az amerikai Cameron Naylor érkezett a Szedeákhoz

Újabb légióst cserélt a Naturtex-SZTE-Szedeák, amelyhez a szerb Milos Miliszavjlevics helyére az amerikai Cameron Naylor érkezett: ezzel szerkezetében is átalakulhat a szegedi csapat a folytatásra.

Zaklatott szezonja van a Naturtex-SZTE-Szedeáknak, hiszen a novemberi edzőváltást követően a második légióscserét hajtotta végre a csapat. Az Alba Fehérvár elleni elveszített találkozó után ugyanis a klub bejelentette, hogy szerződést bont a nyáron érkezett szerb irányítóval, Milos Miliszavjleviccsel.

A Szedeák már meg is találta a helyettesét, ugyanakkor nem pontosan Miliszavjlevics posztjára érkezik a csere. Az amerikai erőcsatárt, Cameron Naylort az izraeli bajnokságban szereplő Elitzur Ironi Netyanától szerződtették, ahol ebben a szezonban tizennégy mérkőzésen 18.7 pontot, 9.2 lepattanót és 2.3 gólpasszt átlagolt 33.5 perc alatt. Naylor korábban Ausztriában, Cipruson és Romániában pattogtatott. A 201 centiméter magas és 88 kilogrammos játékos tegnap már csatlakozott is a csapathoz, és bekapcsolódott a munkába, így szombaton, a Jászberény elleni idegenbeli mérkőzésen be is mutatkozhat a szegedi színekben.

Ezzel egyértelműen átalakult a csapat szerkezete, amire szüksége is volt a szegedieknek, hiszen lepattanók tekintetében a Szedeák az egyetlen csapat, amelyik nem éri el az 500 leszedett labdát: csak érzékeltetésképp, legutóbb majdnem egy húszassal, 45-28-ra veszítette el a lepattanócsatát az Alba elleni mérkőzésen Szrecsko Szekulovics együttese. Tizenegy támadólepattanót is engedett ellenfelének a Szedeák, ennek pedig nagy szerepe lehetett abban, hogy végül a fehérváriak győztek.

A két nyáron érkezett szerb kosaras, Miliszavjlevics és Balmazovics távoztával két amerikai légiós érkezett tehát a Naturtexhez, amelynek a helyzete még sokat változhat az alapszakasz végéig: kilenc fordulóval a szezon első részének vége előtt a Kaposvár–Kecskemét–Oroszlány trió is egyaránt négy győzelemmel számlál többet, mint a szegedi csapat, márpedig ha a tizedik helyre odaérne a középszakasz előtt a csapat, akkor már biztosan elkerülné a play-outot, azaz a párharcot a kiesés elkerüléséért. Az alsóházban is bőven lehet még javítani, ha ezt a négy győzelemnyi hátrányt nem tudná eltüntetni a Szedeák: viszont ahogyan játszanak Brian Asburyék az utóbbi meccseken, az mindenképp többet sejtet, minthogy a kiesés elkerüléséért kellene majd harcolnia a Szedeáknak a szezon végén.