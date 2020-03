Minden rendben Utrechtben

Intelligens kijárási korlátozások vannak Hollandiában, ahol a szentesi Győri Eszter edzősködik. Augusztusban szólította a szerelem Utrechtbe, ahol megbecsülik és megtalálta számításait a vízilabdában.

A Szentesi VK leánygyermek és serdülő csapattal is több érmet nyert, a Délmagyarország pedig megválasztotta az Év utánpótlásedzőjének Csongrád megyében 2018-ban. Tavaly az U15-ös leányválogatott szövetségi edzőjeként dolgozott, majd augusztusban párját követve Hollandiába költözött.

– Mondhatni, hogy a szerelem szólított a hollandiai Utrechtbe – utalt arra Győri Eszter, azért költözött Hollandiába, hogy több időt tudjon együtt tölteni a párjával. – Szakmailag sem bántam meg a váltást, nagyon szeretek itt dolgozni, és a közeg is gyorsan, örömmel fogadott be. Bár infrastrukturálisan alaposan elmaradt Hollandia Magyarországtól, sok jó vízilabdázó van errefelé is – folytatta.

Szentes után Hollandiában is edzőként folytatta pályafutását Győri Eszter. Az euroligás ZV de Zaan együttesének szakmai stábjába bekerült, valamint az U16-os leány holland válogatottnak lett az vezetőedzője, amellyel a nyári, görögországi Európa-bajnokságra készült.

– A klubcsapatot ketten trenírozzuk a párommal, aki a holland vízilabda-akadémia vezetője is Eindhovenben. Sajnáljuk nagyon, hogy a járvány miatt véget ért a sportszezon, mert a kupában elődöntősök voltunk, míg három meccsel az alapszakasz vége előtt már biztos volt, hogy nem végezhetünk a másodiknál rosszabb helyen a bajnokságban – mesélte Győri, aki már a holland nyelvvel is egyre jobb barátságot ápol.

A koronavírus Hollandiát sem kerülte el, a kosárlabdázók és a vízilabdázók idei szezonját is eltörölték.

– Délen, Eindhoven környékén kritikusabb a helyzet a vírus miatt, mert arra február végén megtartottak még több karnevált, ami állítólag segített a terjedésben. Intelligens kijárási korlátozások vannak Hollandiában, ami azt jelenti, hogy június 1-ig háromnál többen nem lehet kint lenni az utcán, tehát tiltják a csoportosulást, de azt bátran ajánlják, hogy mozogjunk, így mi is rendszeresen eljárunk futni és nagyokat sétálni, mert már majdnem három hete itthon vagyunk, szinte teljesen leállt az élet az országban – árulta el Győri Eszter, aki szerint a bizonytalanság a legrosszabb az egész helyzetben, nem tudni, hogy mikor normalizálódik az élet, mikor látogathatnak haza Magyarországra.