Mindenki várja a folytatást!

Csatlakozva sok más sportági szövetségekhez, hétfőn a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) is felfüggesztette minden korosztályban rendezett bajnokságát.

Hétfőn az MLSZ Elnöksége azonnali hatállyal felfüggesztette a szövetség valamennyi szervezett versenyprogramját és képzési eseményét.

A felfüggesztés idejére mindennemű személyes részvételű sporttevékenység (például ed­­zés) szüneteltetése is javasolt – áll az MLSZ közleményében.

– A legrosszabbkor jött a szünet, mert lendületbe kerültünk – jegyezte meg a Szűcs Róbert, a HFC trénere. A csapatnak mindössze hárompontos a le­maradása a megyeegyben a listavezető SZVSE mögött. – Elfogadtuk az MLSZ döntését és egyetértünk vele, most első mindenkinek az egészsége. Az erőnléti edzőnkkel összeál­lítottuk az egyéni terveket, mindenki otthon mozog lehetőségei szerint. A stadion bezárt, így ott biztosan nem tudunk ed­­zeni. Egy-két alkalommal jó lenne közösen, később derül ki, lehet-e – árulta el Szűcs, majd hozzátette, mindenképp azt tartaná helyes döntésnek, ha a pontvadászat végeredménye a pályán dőlne el. Ha nincs más lehetőség, akkor egy rájátszás formájában.

A ContiTech-Apátfalva 2–0-ra megnyerte a megyekettes aranyderbit a Deszk ellen, amely könnyen lehet, hogy a bajnoki címről döntött.

– Keddtől egyéni edzésterv szerint dolgozunk otthon. Vár­­juk a folytatást, reméljük, hogy lesz. Van egy olyan rossz érzésem, hogy nem lesz több bajnokink idén – tekintett a jö­vőbe nem túl pozitívan Frank Csaba, az apátfalviak edzője. – Keresnek folyamatosan a srácok, hogy gyerünk edzeni, de nem, nem megyünk, most az egészség, a járvány terjedésének megelőzése a legfontosabb. Bízom benne, hogy mindenki szá­­mára igazságosan fejeződik be a megyekettő, vagyis lejátsszuk a meccseket. A regionális futsalbajnokságban is egy győztes mérkőzésre vagyunk a bajnoki aranytól, úgyhogy minket duplán érint ez a leállás. Múlt héten még edzettünk, de odafigyeltünk, hogy az öltözőben egyszerre kevesebben legyünk, valamint rendszeresen fertőtlenítettünk – avatott be a részletekbe.