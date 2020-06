Mindig az újdonságok érdekelték

Szeged napja alkalmából Szeged sportjáért elismeréseket kaptak összesen négyen. Sorozatunkban a díjazottakkal beszélgetünk, negyedikként dr. Csiszér Előddel.

A Szeged sportjáért tett szolgá­latait ismerték el dr. Csiszér Előd­­nek, amikor a város napja alkalmából díjat ítéltek meg neki.– Postán, a polgármesteri hi­­vataltól kaptam meg az elismerésről szóló határozatot – mondta a júliusban 76. életévét betöltő dr. Csiszér Előd. – Megmondom őszintén, meglepődtem. Sok sportágat kipróbáltam, eljutottam egy szintig, és ekkor jött, hogy ha beférek a sport mellé mint orvos, akkor szívesen csinálom. Ebben a leg­­főbb, idézőjeles bűnös Kő­­vári Árpád volt, aki hívott játszani, de mivel nem tudtam a napi két edzést vállalni, így kerültem orvosként a Délép ké­­zilabdásai mellé.

Azóta éppen ötven évet tevékenykedett a sportágak széles palettája révén szegedi sportolók mellett.

– 1970-ben kezdődött a bir­­kózással például Csikós, Benkő, Savanya mellett, közben pedig, mivel az SZVSE-­pályával szemben edzettek a tekés lányok, Tót Zsolt oda is hívott. Azt kevesen tudják, hogy ez a történet kereken harminc évig tartott… – mesélte dr. Csiszér. – Mindig érdekeltek az újdonságok, a tekéseknél pedig lehetett alkotni. Közben bejött a kézilabda is, amely egy élsportra vágyó, vidéki orvosnak nagy dolog volt, hiszen tudományos munkák sokaságát írhattam a kutatások alapján. Hatalmas melót végeztünk el Kővárival, a pályára adoptált terheléses vizsgálatot például a játékosok nem igazán szerették. A birkózás nem sokkal ez­­után kiesett, a kézilabda 18 évig megmaradt. A salakmotor volt a következő Csillikel, Naggyal, Kócsóval, aki összemotorozták Európát Szabó József vezetésével. Ebből 1988-ban szálltam ki, utána dobóatléták mellett is dolgoztam, például Kiss Gáborral, Bolgár Tamással. Feljutási osztályozóval indult a röplabdás kapcsolatom ugyanekkor, és 2000-ig két bajnoki és négy kupaaranyat nyertünk. 2000-től jött a férfi teke sok sikerrel, illetve a labdarúgás két évig, ahova dr. Kováts Gábor hívott, és amelyben a nyolcvanas évek­­ben Kaszás Gábor stábjában is dolgozhattam.

Ha úgy adódna, dr. Csiszér Előd elgondolkodna egy újabb kihíváson.

– Ma már kevesebb újdonságot tudnék bármihez is hozzáadni, de ha hívnának, segéderőnek mennék – mondta dr. Csiszér.

sze