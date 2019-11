Mindszenten jártunk

Megúsztuk az esőt a Délmagyarország futballtúra legújabb állomásán, lapunk ezúttal Mindszenten járt. A 15 fokos, még éppen kellemesnek mondható, de nyirkos időben villanyfényes edzésen látogattuk meg a mindszentieket, ahol az utánpótlás alsóbb korosztályai a Mocorgó UFC-hez tartoznak, míg az U19-esek a Mindszent SK-ban játszanak.

Imádják a futballt Mindszenten is. Több mint száz igazolt labdarúgója van a mintegy 6500 fős városnak. Ottjártunkkor olyannyira benépesült a nemrég felújított öltözővel bővült sportkomplexum, hogy csoportképünkön közel hetven gyereket láthatnak majd holnap megjelenő újságunkban. Fiúk mellett lánycsapata is van a településnek, amely a megyei U19-es bajnokság középmezőnyéhez tartozik.

A Mocorgó UFC elnökével, Szűcs Sándorral több fontos témát is érintettünk. Mesélt lapunknak a helyi sportéletről, a fiatalok szorgalmáról, motiválhatóságukról, de részletesen beszélt a Mocorgó minden korosztályáról is. A mindszentiek évek óta, mondhatni hagyományszerűen járnak a Balatonra nyári edzőtáborba, ahol a tréningek mellett igyekszenek időt szakítani fürdőzésre, kirándulásra és kikapcsolódásra is. Hisznek a közösség erejében, amelyet lehetőségeikhez mérten folyamatosan építenek, s a mindszenti futball jövőjéről is szót ejtettünk.