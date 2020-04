Minél hamarabb futballozna

Más környezetben, útvonalon fut, így próbálja az otthoni edzéseket változatosabbá tenni a Szeged–Csanád GA NB II-es labdarúgócsapatának kapitánya, Germán Tamás (33), aki bízik a mihamarabbi folytatásban.

– Van ennél rosszabb egy lab­­darúgó életében?

– Nemcsak egy labdarúgónak, hanem bármely sportágnak, bármely embernek rossz ez az időszak. Vannak, akik nap mint nap az egészségért küzdenek, mások elveszítik az állásukat, és ugyan nálunk erről szó sincs, de megszenvedjük ezt az időszakot.

– A napi rutin, az edzések elvégzése mellett mi ad most motivációt?

– Mivel nem látjuk a végét, a mentális felkészülés a nehezebb. Más egy téli vagy nyári szünet, mert akkor tudjuk, mikor kezdődik a munka. Be vagyunk zárva a négy fal közé, és amikor egy kicsit kiszabadulunk, futunk, edzünk, erősítünk, azt próbáljuk felhasználni a mentális felfrissülésre.

– Mivel lehet ezt változatosabbá tenni?

– Például másik útvonalon, más környezetben futok.

– Benne van a közeli folytatás a lehetőségek között?

– Minél hamarabb játszunk, annál hamarabb jut túl az or­­szág ezen a krízisen. Ha újra lesz sport, az csak jót jelenthet, mert túl leszünk a nehezén, és egy kicsit fel lehet lélegezni.

– Győrben drasztikus lé­pést tettek: az NB II-es csapat játékosainak fizetését lecsökkentették. Mit szóltak ehhez?

– A győri helyzet miatt mondom mindig: meccsről meccsre kell készülni, nem kell előre, az idény előtt nagy terveket szövö­getni. Az, hogy csökkentik a fizetéseket, minden egyesület nek a saját, belső ügye.

– Ha most lefújnák a bajnokságot, elégedett lenne a helyezéssel?

– Újonc csapatként a 12. he­­lyen állunk. Igazából egy picit szerettünk volna feljebb lépkedni, és aránylag jól is kezdtük a szezont. Egyetlen ve­­reségünk volt, Győrben szép győzelmet arattunk, azaz a sorsoláshoz képest nem szerepeltünk rosszul. A bajnokság végén előrébb várnám a csapatot, és most jönnének azok a meccsek, amelyeken reális esélyünk lenne pontot, de inkább pontokat szerezni.

– A 2014–2015-ös idényben volt ilyen gólerős. Minek kö­szönhető az eddigi tíz gól?

– Az edzőnek, a játékrendszernek, amelyet az edző talált ki, és jól érzem magam benne, valamint a csatárok által kiharcolt 11-esek értékesítésének.