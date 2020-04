Mint egy edzőtábor

A karantén ellenére is zajlik az élet az NKM Szegedi Vízisport Egyesületnél: kiderült, ki nyerte a háziversenyt, új erőpróba indult ezúttal már a magyar szövetség révén, a kenus Nagy Bianka edzésversenyre készül, a vízitelep pedig folyamatosan megújul.

Véget ért az NKM Szegedi VE által meghirdetett háziverseny. Az a csoport győzött, amelyik – a létszámmal arányosan – egy bizonyos időszak alatt a legtöbb videót vagy fényképet küldte el, ez pedig a női kenus közép csoport. Kása Pé­­ter tanítványai közül szinte mindenki küldött legalább egy felvételt. Az otthoni edzésekről több mint 150 nagyon kreatív, ötletes és vicces videót kapott a klub, a legtöbbet Dani Zsolt evezős tanítványaitól.

– Fontos, hogy gondolkodó versenyzőim legyenek, és le­­het, majd akkor kell egyszer a legjobbat nyújtani, amikor az edző nincs ott. Ez most olyan, mint egy külföldi verseny, amelyen nem voltam ott – mondta Kása, aki a Maty-éri pályán tölti a napjait. – Éppen végeztünk az edzéssel, és amíg lehet, addig maradnánk is a Maty-éren. Júniustól havonta lesz egy edzésverseny, így a velem itt lévő tanítványom, Nagy Bianka is felmérheti, hol tartunk. Nem győzök hálát adni a feleségemnek, aki ebben a helyzetben egyedül otthon tartja a frontot a két kislányommal. Néha hazajutok, majd egy negatív teszttel vissza tudok jönni.

A második hetéhez érkezett a hazai szövetség által szervezett #maradjotthon kajak-kenu kihívás, amelynek természete­sen igen aktív résztvevői az NKM Szeged 8 és 14 év közötti fiataljai, a kezdeményezésben pedig főszerepet vállalt Nádas Bence, a szegediek világbajnok kajakosa is.

A vízitelep pedig változik: egy csapat lecsiszolta és újrafestette a hajótároló ajtókat, amelyek a helyükre kerülve igen szépen mutatnak.