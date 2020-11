100. meccsét játszotta Bodó, aki szerint furcsa volt a heti két mérkőzés

Remekül sikerült a Budakalász elleni NB I.-es mérkőzése a MOL-PICK Szeged kézilabdázójának, Bodó Richárdnak, aki hét gólt lőtt 100. meccsén a csapat mezében.

Hosszú idő után játszott ismét két meccset egy héten belül a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, amely először az Egert győzte le az újszegedi sportcsarnokban 47–27-re, majd Budakalászon 33–24-re nyert. Utóbbi találkozó Bodó Richárd és Luka Krivokapics számára is emlékezetes marad, hiszen előbbi 100., utóbbi első meccsét játszotta kék mezben.

– Nem tudtam, hogy történelmi pillanat lesz Budakalászon, de remélem, lesz ez a szám ezer is – nyilatkozta jó­kedvűen a 100. szegedi mezben lejátszott meccse után Bodó Ri­­chárd a klubhonlapon. – Örülök, hogy jó teljesítménnyel járultam hozzá ehhez a jubileumhoz, de döcögősen kezdtünk. Türelmesnek kell lennünk még egy picit, mert nem vagyunk csúcsformában. Elképesztően nehéz dolgunk van, hiszen a sérülések mellett a koronavírus-járvány is rendesen sújt bennünket, de remélem most már kifelé jövünk ezekből. Jöjjenek a meccsek, kellenek a pontok – fogadkozott a magyar válogatott balátlövő, aki hétszer zörgette meg a Budakalász hálóját.

Az elmúlt időszakban már a heti egy mérkőzés is kuriózum volt a szegedi kézilabdázók számára, az elmúlt héten viszont már kettőt játszottak.

– Végre! Nem is tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen, hogy egy héten két meccset játsszunk. Furcsa, de nagyon boldogok vagyunk. Pici sérülések vannak, de az Elverum ellen itt az idő, hogy megszerezzük az első pontjainkat, és innentől elindulunk felfelé a tabellán – tekintett a jövőbe.

Bodó jubilált, a 18 éves ka­­pus, Luka Krivokapics pedig de­­bütált, első meccsét játszotta a felnőttek között.