MOL-PICK Szeged: megvan, mikor pótolják az elmaradt BL-meccseket

Összesen 17, köztük 4 elhalasztott MOL-PICK Szeged-mérkőzés új időpontját jelentette be az ünnepek során az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a férfi Bajnokok Ligájában.

A koronavírus-járvány alaposan átírta a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának menetrendjét a magyar bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is. Utóbbiban négy találkozója maradt el megbetegedések miatt a Tisza-partiaknak, amelyeket februárban kell bepótolni kötelezően.Nincs idő a pihenésre. Karácsony után már a válogatottak edzőtáborában volt jelenése a legtöbb szegedi játékosnak, ugyanis január 14–31. között Egyiptomban rendezik meg a világbajnokságot, amelyen Magyarország, Szlovénia, Spanyolország, Oroszország, Csehország is résztvevő. Ezekben a nemzeti együttesekben majd valószínűleg legalább egy szegedi kézilabdázó is helyet kap majd.

A MOL-PICK Szeged zsúfolt tavaszi idénye február 4-én az újszegedi sportcsarnokban a francia PSG ellen indul. További három BL-meccsük biztosan lesz, az NB I.-es menetrend egyelőre még nem ismert.

A nemzetközi kézilabdaélet az ünnepek során sem állt meg, ugyanis a német férfi Bundesligában december 23-án és 26–27-én is teljes fordulót rendeztek, míg a Bajnokok Ligája 2019–2020-as idényének nyárról elhalasztott négyes döntőjét ma, illetve holnap pótolják Kölnben. Az elődöntőben ma 18 órakor a Barcelona a PSG-vel, 20.30-tól a Telekom Veszprém a THW Kiellel játszik. A bronzmérkőzést holnap 18 órakor, míg a döntőt 20.30-kor rendezik a Lanxess Arénában zárt kapuk mögött, a találkozókat a Sport1 Tv élőben közvetíti.

Az elhalasztott szegedi mérkőzések új időpontjai,február 4. (csütörtök), 18.45: MOL-PICK Szeged–Paris Saint-Germain (francia) (1. forduló).

Február 9. (kedd) 18.45: Elverum (norvég)–MOL-PICK Szeged (7. forduló)

Február 14. (vasárnap), 18.00: MOL-PICK Szeged–RK Vardar Szkopje 1961 (északmacedón) (3. forduló).

Február 28. (vasárnap), 18.00: MOL-PICK Szeged–SG Flensburg-Handewitt (német) (6. forduló)