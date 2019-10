Molnár Csenge és Laczó Dániel vb-n szerepel

Elutazott a kínai maraton világbajnokságra a magyar kajak-kenu-válogatott. Az NKM-Szegedet Molnár Csenge és Laczó Dániel képviseli majd a vb-n,

Kéthetes edzőtáborban ké­szült itthon a magyar váloga­tott a Kínában rendezendő ifjúsági, U21-es és felnőtt maraton kajak-kenu-világbajnokságra, ahol az átállással is meg kell küzdeniük a más kontinensről érkezőknek. Az NKM Szegedből ketten vehetnek részt a Shaoxingban tartandó eseményen: Molnár Csenge egy számban indul a kínai világbajnokságon (C1 ifjúsági), míg Laczó Dániel három számban is rajthoz állhat (C1 felnőtt sprint, C1 U23, és C2 felnőtt az újpesti Nagy Gergely Balázs társaságában.

– Nagyon várom már a világbajnokságot, amelyre sokat készültünk – mondta még az indulás előtt az NKM Szeged fiatal kenusa, Molnár Csenge a klub közösségi oldalán.

– Az időpont a korábbi évekhez képest egy kicsit kései, éppen ezért is szeretnék már versenyezni. Nem ismerem az ellenfeleket, így az elvárásokról, az eredményekről is nehéz mit mondani, de szeretném kihozni a maximumot magamból, és arra törekedni, hogy amikor kiszállok a hajóból, azt érezzem, hogy még egy métert sem tudnék tovább kenuzni. Próbáltuk újra formába hozni magunkat, de a hosszú idény után nehéz, mert elég későn van. A futószakaszokat a Sárga üdülőtelepen, illetve a Maty-éren is gyakoroltam, ott igyekeztünk modellezni a ránk váró körülményeket.

Weisz Róbert szövetségi ka­­pitány válogatottjában 17 felnőtt versenyző kapott helyet, míg az U23-as és ifjúsági korosztályban 20 magyar kajakos és kenus áll majd rajthoz. A magyar válogatott hétfőn utazott el a vébére, a keddi kiérkezést követően ma edzenek egyet, csütörtökön pedig már kezdődnek is a versenyek. A viadal tehát holnaptól egészen vasárnapig tart.

– Az előzetesen tervezetthez képest nagyobb lett a csa­­pat létszáma, mivel kevesen dupláznak majd a vébén – kezdte Weisz Róbert szövetségi kapitány. – A teljes küldöttség 53 fő lesz, de ebben benne vannak azok az edzők is, akik önköltségen tartanak a csapattal. A költséghatékonyság érdekében két részletben utazik a válogatott, és nem is a saját hajóinkat használjuk majd, hanem bérlünk odakint.