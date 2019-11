Molnár Dávidék Pécsett is készültek a szombati, UVSE elleni meccsre

A Szegedi Férfi Vízilabdacsapat szerdán a Pécs otthonában készült, nem véletlenül: hasonló stílusú ellenféllel találkozik majd szombaton, a Benedek Tibor irányította UVSE vendégei lesznek Molnár Dávidék.

Nem akármilyen sikerélmény tudatában folytathatta munkáját a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat, hiszen a Tatabánya otthonában 0–5-ről fordítva nyert. A lélekemelő siker olyan pozitív lökést adhat az együttesnek, amelyre szombaton 16.30-tól szüksége is lesz, hiszen a Tisza-partiakkal szinte teljesen megegyező eredménysorral rendelkező UVSE vendége lesz. A fővárosiak szintén a Tatabánya és a Debrecen ellen arattak győzelmeket, illetve a Pécs ellen pontot szereztek, amitől a szegediek is csak karnyújtásnyira voltak.

– A statisztika egy dolog, de nem mindegy, hogy ezeken a napokon ki milyen formában volt, így nem a számokból indulunk ki – jegyezte meg Molnár Dávid, a Szeged kapusa. – A Pécs elleni idegenbeli pontszerzésük szép eredmény, de mi is bizakodhatunk, hiszen most pont a ba­­ranyaiaknál vagyunk, a kétkapuzás során pedig mi nyertünk – árulta el a játékos, majd hozzátette: a szerda délutáni edzésen emberelőnyök és emberhátrányok gyakorlása volt a program a pécsiekkel.

Az esély tehát megvan az újabb OB I-es győzelemre, rá­­adásul a Szeged nagyon nyugodtan várhatja a következő megmérettetést.

– A két legfontosabb meccsünket behúztuk, mi ezzel a kötelező hat ponttal számoltunk az őszi szezonban. A hét vagy kilenc pont elérése hab lenne a tortán, amivel sokan nem számoltak, de elérhető – nyilatkozta Molnár Dávid. – Nyersen fogalmazva ehhez az első másodpercektől el kell venni a hazaiak kedvét a vízilabdától, ugyanis egy nagyon dinamikus, a lefordulásokra erősen építő ellenfelünk lesz, amely az utolsó másodpercekben is gyors játékkal hajt és küzd.

Rendkívül fiatal együttesről van szó, a legidősebb játékosuk sincs 30 éves, a társaságot pedig Benedek Tibor remekül irányítja, így megvan a kellő önbizalmuk. A szívünk viszont minket is a végsőkig visz előre, ezt Tatabányán bizonyítottuk, de hasonlóan rossz kezdést nem engedhetünk meg magunknak – hangsúlyozta a játékos.

Molnár Dávid fiatal kapusokkal dolgozik együtt, Ka­tona Bálint és Szőke Xavér munkájával is elégedett.

– Szorgalmasan teszik a dolgukat, és az is megkönnyíti a dolgunkat, hogy Barna Tamástól nagyon jó feladatukat kapunk. Lelkiismeretes munka zajlik a kapusoknál, a pihenőidőben pedig viccelődés is bele szokott férni, szóval a hangulatra nem le­­het panasz, de ez az egész csapatra is igaz – mesélte.

A kapus hozzátette: a Szegedi Férfi Vízilabdacsapatnál szerencsére mindenki rendben van, sérülés nélkül, teljes kerettel dolgozhattak, és nagyon várják, hogy újabb éles bajnokin szerepeljenek. Szombaton este jöhet az újabb komoly kihívás, az UVSE elleni idegenbeli meccs.