Munkába lendültek

Elkezdte a felkészülést a szeptember 13-án rajtoló női kézilabda NB II Délkeleti csoportjára a Hódmezővásárhelyi LKC: Dankó Ervin egyelőre a fizikai részre helyezi a hangsúlyt, a kerethez pedig még egy játékos csatlakozhat.

Múlt hét óta már zajlik a kemény felkészülési munka a Hódmezővásárhelyi LKC-nál: sőt, a lányok már az azt megelőző héten is ráhangolódó munkát végeztek.

– A szokásosnál aktívabb volt az online edzésünk. Magasabb volt az alapkövetelmény, és a visszajelzés is olyan volt, hogy a lányoknak bizonyítaniuk kellett, hogy elvégezték a feladatokat. Időben vagyunk, hiszen szeptember 13-án kezdődik a bajnokság, és egy héttel hamarabb kezdtük a normál edzéseket, ahogy eddig. Most az erő visszanyerése a fő cél, illetve az, hogy labdatechnikában a sok kimaradt időt valamilyen módon, mielőbb pótolni tudjuk – mondta a klub honlapjának Dankó Ervin, a HLKC vezetőedzője.

A csapathoz eddig egy játékos, a PC Trade Szegedi NKE-től megszerzett Vér Viktória csatlakozott, és mint a tréner kitért rá, nagy átalakulás nem is várható a vásárhelyi keretben: példának okáért a tavalyi csapatból senki nem távozott.

– Az, hogy nem ment el senki, óriási dolog, hiszen számomra és a közönség számára is ez egy olyan csapat, amelyet nagyon lehet szeretni. A csapat nagyon összetartó, én pedig igen óvatos voltam, hogy ezt megbontsam. Féltem, hogy esetleg ha bárkit ráhozok bárkire, az negatív hullámot indíthat el, és ez visszaüthet. Nem is volt cél, hogy változtassunk. Egy komoly érkezőnk van Vér Viki személyében. Az ő leigazolása abszolút tudatos, hiszen azon a védekezési téren, amit csinálunk, akartam még egy embert, hogy Török Gabó mellett azért legyen olyan biztosító ember, aki hasonló szinten meg tudja oldani a feladatot. Valamint reményeim szerint egy játékos még érkezik, ő nagyon nagy erősítés lenne, de nevet még nem szeretnék mondani, mert nem lenne etikus a másik csapattal szemben. Más igazolást viszont nem is terveztünk és nem is tervezünk – mondta Dankó Ervin.

A HLKC mestere elmondta, főképp NB I/B-s ellenfelek ellen készülnek majd a bajnoki rajtig.

– Bárhol vagyok edző, a futás alap nálam. Szeretem, ha a csapataim nem azzal küszködnek a meccseken, hogy hányadik percben járunk, hanem azzal vannak elfoglalva, hogy milyen gólt kell lőni, hogy kell játszani. A vírushelyzet miatt pedig ez most különösen fontos, hiszen ami korábban kimaradt, azt a rengeteg erőt vissza kell nyerni, hogy jók legyünk – zárta Dankó Ervin.