Nagy csatára késztette a Falcót a Szedeák – Fotók a meccsről

Véget ért az elődöntős párharc a Naturtex-SZTE-Szedeák számára, hiszen a Falco a negyedik negyedben kontrollálta a játékot, és nem engedte ki a kezéből a meccset. A vereség ellenére vastapsot kaptak a szegedi kosarasok.

Sorsdöntő meccs előtt állt a Naturtex-SZTE-Szedeák a Falco ellen, hiszen a párharc véget is érhetett a negyedik mérkőzésen.

Ez a fajta tét azonban nem hatott bénítólag a Szedeákra, sőt, ellenkezőleg: a legutóbbi, szombathelyi meccshez képest védekezésben jobban teljesített a Tisza-parti csapat, erre bizonyíték a szünetig öt szerzett labda is. Folyamatosan a szegedieknél volt az előny, sőt, Keller Iván első negyedet lezáró, dudaszós triplájával négy pontra meg is léptek.

A folytatásban főképp a lepattanózással akadt gondja Szekulovics csapatának, a Falco több kosarat is szerzett második, harmadik esélyből, ennek köszönhetően öt ponttal, 32–37-re meg is léptek. Jókor jött Govens faulttal együtt elsüllyesztett triplája, ekkor kisebb szóváltás is kialakult a pályán ; tapintható volt a feszültség és a tét. Hátrányát eltüntette, sőt, egyszer át is vette a vezetést a Szedeák, azonban a félidő hajrája a Falcónak sikerült jobban.

Igaz, ebben a játékvezetők is némileg számon kérhetők, hiszen nagyjából 10-15 másodpercet elvettek a támadóidőből azzal, hogy nem állították meg az órát a Falco támadása előtt, majd Kerpel-Fronius Balázs betörése után is néma maradt a síp, füttyszó közepette hagyta el a játékteret a három játékvezető, öt ponttal vezetett a Falco a nagyszünetben.

Lepattanózásban javult a harmadik negyedre a Szedeák, és Keller Iván gyors öt pontjával át is vette a vezetést a negyed felénél, sőt, Bognár újabb hármasával tartotta is egylabdás előnyét.

A hangulat, a tempó és a meccs színvonala ismét zseniális volt, és nem akart elmozdulni a meccs az egylabdás különbségről: egészen a negyed utolsó pillanatáig, amikor Anderson tett vissza egy támadólepattanót, így az utolsó negyedet ismét ötpontos előnyből várhatták a vendégek.

Óriásit küzdött a Szedeák, az utolsó öt percre is nyílt maradt a meccs: igaz, Váradi óriási triplája után hét ponttal lépett meg a Falco. Sőt, egy perc volt már csak vissza, mikor Bruinsma ziccerével 91–84-re vezettek a vendégek, és a végén higgadtabban is büntetőztek, így lezárták a párharcot, és a döntőbe jutottak. Mindezek ellenére a lefújás után percekig vastapsot kaptak a Szedeák játékosai az ezúttal is fantasztikus szegedi közönségtől.